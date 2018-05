Au intrat in vigoare modificari importante la aplicarea Codului Fiscal. Iata care sunt

In acest an, Codul Fiscal a fost modificat de nu mai putin de 7 ori, prin 3 ordonante de urgenta, 3 legi si o ordonanta de guvern.Toate aceste modificari normative genereaza legislatie secundara si s-a impus aparitia acestor norme de aplicare.In analiza de astazi vom aminti succint prevederile din Codul Fiscal si in paralel modul in care normele de aplicare transpun aceste prevederi.1) Potrivit art. 25 alin. (3) lit. n) din Codul fiscal, cheltuielile reprezentand valoarea creantelor instrainate au fost deductibile in limita unui plafon de 30% din valoarea creantelor instrainate. Aceasta prevedere a fost valabila in perioada 01 ianuarie 2018 - 25 martie 2018 (fiind abrogata de Legea nr. 72/2018).Ulterior, incepand cu 26 martie 2018, se introduce in legislatie art. 25 alin. (10) din Codul fiscal, ce stabileste faptul ca reprezinta cheltuiala deductibila procentul de 30% din diferenta intre pretul de cesiune si valoarea creantei cesionate.Astfel, in primele luni ale anului, procentul deductibil de 30% a fost aplicabil la intreaga cheltuiala cu creanta, iar incepand cu 26 martie 2018, procentul se aplica doar la pierderea neta din creante (venituri - cheltuieli).- Normele de aplicare nuanteaza si expliciteaza faptul ca, in perioada de aplicare a prevederilor de la art. 25 alin. (3) lit. n) din Codul fiscal, procentul de 30% se aplica si in cazul in care scaderea din evidenta a creantei nu se face pe seama cheltuielilor, fiind incidente alte reglementari contabile. Ar fi cazul cand radierea unei creante s-ar putea inregistra prin articolul contabil: 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile" = 4118 "Clienti incerti".2) Transpunerea Directivei pentru impozitarea profiturilor in tara in care se realizeaza.- In cadrul imprumuturilor purtatoare de dobanzi intre entitati asociate, pot fi deduse cheltuieli cu costul excedentar al indatorarii in suma de 200.000 euro. Norma de aplicare detaliaza ca, pentru platitorii de impozit pe profit trimestrial, cursul de schimb pentru conversia in lei a acestui plafon este cursul comunicat de BNR pentru ultima zi a fiecarui trimestru si pentru ultima zi a anului fiscal.- Suplimentar, daca contribuabilul inregistreaza cheltuieli cu costul excedentar al indatorarii peste acest plafon, se permite deducerea unui procent de 10% din diferenta dintre ve ...citeste mai departe despre " Au intrat in vigoare modificari importante la aplicarea Codului Fiscal. Iata care sunt " pe Ziare.com