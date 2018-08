Au mai ramas doar 4 zile in care mai puteti cere la ANAF restituirea taxei auto. Dupa aceea, se pierde

Asadar, cei care nu fac o solicitare pana la 31 august nu vor mai putea face ulterior o astfel de cerere. Taxa auto a fost in vigoare, sub diverse forme, intre 1 ianuarie 2007 si 31 ianuarie 2017, iar acum se poate recupera. Mai mult, contribuabilii au dreptul la dobanda pentru perioada dintre data perceperii taxei si data restituirii, procentul fiind de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere. Dobanda se acorda la solicitarea contribuabilului prin completarea in formularul cererii depuse.Guvernul a simplificat restituirea taxei autoModalitatea de restituire a taxei auto si a timbrului de mediu a fost simplificata.In luna martie, Executivul a anuntat ca a eliminat, prin ordonanta de urgenta, obligativitatea de a anexa la cererea de restituire a taxei auto ori a timbrului de mediu documentele privind plata taxei, certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a masinii.Doar ca aceasta simplificare nu a putut fi aplicata prea repede, pentru ca nu existau norme de aplicare. La finalul lunii aprilie, Ministerul de Finante a pus in dezbatere publica un proiect de ordin pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonantei de urgenta.Proiectul a stat in dezbatere 10 zile calendaristice, iar abia in luna mai a fost publicat in Monitorul Oficial.Astfel, romanii care au de recuperat taxa auto o pot face depunand o cerere in acest sens pana vineri, 31 august, termen care este unul de decadere, iar orice cerere depusa ulterior nu mai poate fi solutionata prin restituirea taxei.Formularul necesar poate fi descarcat AICI.Sumele restituite vor fi calculate de Fisc, urmand sa fie virate direct in contul IBAN al contribuabilului. Restituirea se face, in baza deciziilor emise de Fisc, in cursul anului 2018 pentru taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si in perioada 1 septembrie 2018 - 31 martie 2019 pentru timbrul de mediu pentru autovehicule.Citeste si:Comisia Europeana a somat Guvernul sa ramburseze integral si imediat taxa auto. Suntem in pom si pomul in aer!Urechile surde ale Guvernului PSD: Fostul avocat al Romaniei la CJUE a insistat in van sa transpuna directiva UE. Acum vom plati milioane de euro ...citeste mai departe despre " Au mai ramas doar 4 zile in care mai puteti cere la ANAF restituirea taxei auto. Dupa aceea, se pierde " pe Ziare.com