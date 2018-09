Autumn Tax Update Forum dezbate cele mai importante aspecte fiscale pentru mediul de afaceri

Evenimentul constituie un prilej de analiza si dezbatere a fiscalitatii in Romania si reuneste reprezentanti ai Ministerului Finantelor si experti fiscali.In cadrul evenimentului se vor dezbate subiecte legate de noutatile legislative cu incidenta fiscala: TVA - cazuri practice si jurisprudenta recenta a CJEU, inspectia fiscala si contestatia, aspecte privind impozitul pe profit, fuziuni transfontaliere, impozitarea la iesire, societati straine controlate, noutati la nivel national si international in domeniul preturilor de transfer, BEPS si alte tendinte la nivel global in taxarea profiturilor.* Reprezentanti, Presedinte, Camera Consultantilor Fiscali;, Tax Manager, PKF Finconta Narcisa Chirila, Tax Manager, PKF Finconta;, Tax Manager, PKF Finconta;, Transfer Pricing Manager, PKF Finconta;, Specialist Procedura Fiscala.* TVA - cazuri practice si jurisprudenta recenta a CJEU;* Inspectia fiscala si contestatia;* Aspecte privind impozitul pe profit;* Fuziuni transfontaliere;* Impozitarea la iesire;* Societati straine controlate;* Noutati la nivel national si international in domeniul preturilor de transfer, BEPS si alte tendinte la nivel global in taxarea profiturilor. Inscrierea la evenimentul Autumn Tax Update Forum se poate face online, pe site-ul BusinessMark - link , unde puteti regasi, totodata, mai multe detalii despre eveniment (modalitate de inscriere, structura, program, speakeri etc).Evenimentul este dedicat: directorilor financiari, directorilor generali, controllerilor financiari, consultantilor fiscali, directorilor economici, directorilor contabili, auditorilor, expertilor fiscali si contabililor.este un eveniment organizat de BusinessMark in parteneriat cu PKF Finconta Radio-ul oficial al evenimentului: Europa FM.Parteneri media: AGERPRES,, Curierul National, Financial Market, Financiarul.ro, RBE Connect, PR Box, New Money, IQ ADS, SMARK, DeBizz, Jurnalul de Afaceri, Portal Management, Administratie.ro, Global Manager, Gazeta de stiri, Spatiul Construit, PR Wave, FEMEI IN AFACERI, 1asig.ro, Moneybuzz, Monitorul de Fagaras, Matek, Social Media Romania, InTurda Media, InfoOradea, Ziarul Clujean, Aktual24.ro.BusinessMark este o companie de organizare evenimente business ce isi propune sa ofere mediului de afaceri romanesc un spatiu profesionist de discutii si networking.Combinand metode de comunicare si business matchmaking, BusinessMark ofera clientilor sai modele de dezvoltare complexe, conectandu-i in mod direct cu mediul de afaceri si creand oportunitati de parteneriat strategic.Grupul Finconta este format din patru societati cu capital romanesc: PKF Finconta, PKF Finconta Consultanta, PKF Finconta HR si Finconta Consulting SPRL, membre ale organismelor profesionale nationale CECCAR, CAFR, CCFR si UNPIR.Prin intermediul acestora, oferim servicii de: audit financiar, analiza financiara corporativa, consultanta fiscala, intocmirea dosarului preturilor de transfer, servicii de contabilitate, salarizare, resurse umane, insolventa, auditarea fondurilor nerambursabile si due diligence de achizitii.