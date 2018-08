Taxa o sa difere in functie de tipul de drum, dar si de starea acestuia. Astfel, pentru cele in stare proasta nu va mai fi platita nicio taxa, conform Radio Bulgaria.Se estimeaza ca noul sistem va genera venituri de 800 de milioane de leva (409.112.436 de euro) pe an, conform ministrului regional Nikolay Nankov, citat de Novinite. Acesta a explicat ca noul sistem va fi introdus de la 1 ianuarie 2019, dar etapizat.De exemplu, taxarea vehiculelor de peste 3,5 tone va fi implementata incepand din luna august a anului viitor.Banca Mondiala, care este consultant in implementarea sistemului, a elaborat 18 scenarii diferite privind posibilele venituri si costuri.Veniturile ar putea varia de la 661 de milioane de leva la 1,49 miliarde de leva incepand din 2019. Insa Nikolay Nankov sustine ca asteptarile sunt ca suma sa fie de 800 de milioane de leva. Costurile pentru mentenanta sistemului de taxare vor fi intre 148 si 253 de milioane de leva. Leva este cotata de BNR la 2,36 lei.A.G. ...citeste mai departe despre " Bulgaria reformeaza sistemul de taxe: Pentru drumurile proaste nu se mai plateste vinieta " pe Ziare.com