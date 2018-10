BusinessMark prezinta proiectul Tax & Finance Forum 2018

Tendinte si politici fiscale la nivel international si armonizarea legislatiei romanesti. Implicatiile asupra mediului de business din Romania. Aspecte legislative si fiscale cu impact asupra mediul de afaceri.

Principalele modificari si reglementari ale Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala.

Aspecte prind impozitarea directa - Directiva ATAD (Anti-Tax Avoidance - Directiva impotriva evitarii obligatiilor fiscale) .

Preturile de transfer - modificari legislative, documentare, control, evitarea dublei impuneri, noutati in Romania si la nivel international, legislatia BEPS

TVA - noutati, deducere, ajustari, rambursare, interpretari legislative, abordarea ECJ, exemple practice. Modificari recente in domeniul TVA. Practica inspectiilor fiscale in materia rambursarii de TVA.

Aspecte privind inspectia fiscala. Controale si litigii fiscale. Tematica abordata in controalele fiscale in perioada recenta. Provocarile contribuabililor in cadrul inspectiilor fiscale.

Mobilitatea internationala a angajatilor - provocari fiscale.

Exportul de marfuri. Provocari din perspectiva vamala si a TVA. Aspecte privind lamuirea centralizata.

Modificarile aduse taxelor datorate la fondul pentru mediu.

Noutati legislative in domeniul contabilitatii.

Reevaluarea activelor pentru impozitare si pentru raportare financiara.

Managementului riscului pentru mediul de business.

ALEXANDRU COMANESCU - Associate Director, KPMG Romania

IOANA BARA - Senior Consultant, Consultanta fiscala, PwC Romania

NADIA OANEA - Partner, Head Of Tax, Grant Thornton

CRISTIANA OPREA, Tax Manager, FiNEXPERT

ADRIAN BOGDAN - Specialist Impozite Indirecte, EY Romania

MIHAI PETRE - Senior Manager, Customs & Global Trade, Deloitte Romania

MIHAELA HAMPU - Senior Manager, Tax Advisory, Mazars

MITEL SPATARU - Tax Partner, FiNEXPERT

Drd. LUISIANA DOBRINESCU - Partener, Dobrinescu Dobrev SCA

ALINA ANDREI - Partener, Cabot Transfer Pricing

ELENA APOSTOLESCU - Director General, CMF Consulting

ADRIANA COSTEA - Senior Manager, Consultanta fiscala, PwC Romania

ALINA ANDREI - Partener, Cabot Transfer Pricing

ELENA GOGONEATA - Tax Manager, FiNEXPERT

SERGIU STEFEA - Manager, Audit Financiar, PwC Romania

ALEXANDRU GRECU - Manager, Biroul de Asistenta fiscala Timisoara, EY Romania

