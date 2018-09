"Confederatia Nationala Sindicala 'Cartel ALFA' solicita demisia imediata a ministrului Finantelor Publice, Orlando Teodorovici. Speram ca succesorul sau va fi o persoana care sa imbratiseze in mod real valorile social democratiei, ale partidului aflat la guvernare, care va intelege ca o societate segregata, cu multi foarte saraci si putini foarte bogati, cu inegalitati duse la extrem, cu instabilitate legislativa si fiscala, nu este performanta economic pe termen lung", se arata in documentul citat.Potrivit sindicalistilor, declaratiile si initiativele recente ale ministrului Finantelor sunt contrare obiectivelor de a promova politici care sa aduca bunastare cetatenilor si sa elimine discrepantele uriase din societate.In context, Cartel Alfa aminteste propunerea de luna trecuta a ministrului Finantelor vizand eliminarea salariului minim,"singura si ultima reduta in mecanismul redistribuirii care nu a fost distrusa de tavalugul de masuri neoliberale pro-capital si pro-bogati (taxarea extrem de mica a capitalului si profiturilor dar mare a muncii, blocarea negocierilor colective etc) ".Conform comunicatului, initiativele ministrului de Finante in Parlament arata aceeasi agenda de "destructurare a sistemelor de protectie sociala si impingerea unui numar din ce in ce mai mare de lucratori in precaritate, in folosul prezervarii la niveluri maxime a profiturilor".Potrivit Cartel Alfa, Legea zilierilor, introdusa in 2011, a inceput cu cateva domenii, cu titlu de exceptie, in care se puteau angaja, sezonier, lucratori cu ziua. Treptat, aceste domenii s-au extins, in prezent ajungandu-se ca, in peste jumatate din sectoarele de activitate, sa poata fi angajati zilieri."Acestia sunt exclusi din sistemele de protectie sociala si intr-o mare masura din sfera dreptului muncii, pentru ca zilierii nu au dreptul la asociere, iar pentru aceste relatii de munca nu se platesc contributii sociale. Cum sa nu fie afectata sustenabilitatea sistemului de sanatate, daca eliminam din ce in ce mai multi contribuabili la acest sistem? In final, domnul Orlando Teodorovici propune pachete de servicii de sanatate diferentiate, in functie de suma platita de contribuabil, probabil neintelegand ce inseamna dimensiunea sociala a statului (proclamata in Constitutie) si principiile universalitatii, echitatii si solidaritatii pe baza carora este construit sistemul de sanatate publica. Incercarea de a-si nuanta declaratiile nu schimba cu nimic esenta lor. Preocuparea pentru tratamentul diferentiat in functie de puterea financiara a cetatenilor este mult mai sus pe agenda domnului ministru decat, spre exemplu, preocuparea pentru largirea bazei de contribuabili si asigurarea sustenabilitatii sistemului sau preocuparea pentru combaterea evaziunii fiscale deosebit de mari", se spune in comunicat.De asemenea, organizatia precizeaza ca initiativele pentru modificarea legislatiei elaborate de Ministerul Finantelor Publice sunt comunicate partenerilor sociali de pe o zi pe alta, fara ca acestia sa aiba timpul necesar sa analizeze proiectele si sa formuleze un punct de vedere consensual si documentat, in aceste conditii fiind imposibila realizarea unui dialog real pe subiect.La sfarsitul saptamanii trecute, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat ca ar trebui facute schimbari in zona de Sanatate, de asigurari, subliniind ca platim toti, in functie de venit, mai mult sau mai putin, dar tipul de servicii primit este acelasi."Sunt multe schimbari care pe zona de Sanatate trebuie sa se intample. Ca vorbim de tipul de asigurare. Platim, stiti foarte bine, cu totii, indiferent de venit, mai mult sau mai putin, dar tipul de servicii pe care le primim in schimb este acelasi. Ca vorbim de zona de asigurare medicala, acolo unde avem structuri care pe de o parte elibereaza acele asigurari, abonamente medicale, dar si presteaza serviciu medical. Ceea ce trebuie sa se opreasca. Acest lucru nu este posibil", a declarat Eugen Teodorovici.Acesta a vorbit despre diferentierea tipurilor de asigurare, semnaland ca sunt 17 milioane de beneficiari si peste 5 milioane de platitori."Nu este corect fata de dumneavoastra, in primul rand, fata de dumneavoastra ca si contribuabil, fata de romani. Se face un calcul normal, logic, eficient si legal. Nu pot sa inteleg ca avem 7-8 miliarde de euro pe an pe Casa de Sanatate, nu pot sa inteleg cum banii se duc in continuare, am dat exemplul diabetului, pe un tip de activitati rudimentare, care nu aduc nimic in plus unui copil, sau unui parinte, sa fie un copil injectat de 8 ori pe zi, iar un parinte sa stea cu grija daca ii doarme copilul si nu stie daca se mai trezeste, 3-4 copii mor......In functie de cat platesti CASS sa ai mai multe variante: un prim tachet de baza, ai un alt venit la care iti creste CASS-ul si implicit contributia mai mare atunci ai un al doilea pachet cu alt tip de servicii. Acesta este sistemul, cred, logic", a declarat Eugen Teodorovici.Ulterior, ministrul si-a nuantat declaratiile aratand ca fiecarui cetatean trebuie sa-i fie respectat dreptul constitutional de a-i fi ocrotita sanatatea, iar un sistem de servicii functional trebuie sa se bazeze pe principiile echitatii, universalitatii si solidaritatii. Teodorovici a subliniat, totodata, ca afirmatia sa privind pachetele de servicii medicale a avut in vedere posibilitatea ca fiecare asigurat sa-si poata adauga servicii medicale suplimentare."Consider ca toti romanii, indiferent de veniturile realizate, trebuie sa beneficieze de pachetul minim de servicii medicale. Afirmatia mea a avut in vedere pachetele medicale extinse, respectiv posibilitatea ca fiecare asigurat sa isi poate adauga servicii medicale suplimentare cum ar fi cele dentare, acoperirea cheltuielilor cu contributia la medicamente, ingrijirea la batranete sau in caz de invaliditate temporara sau permanenta, recuperare medicala etc. Astfel, putem asigura o mai buna finantare a sistemului si creste eficienta sa. In prezent, exista un singur pachet minimal asigurat de stat iar accesul la serviciile de sanatate este un drept universal pentru toti cetatenii", a explicat ministrul Finantelor.Ministrul Finantelor a spus ca va discuta cu Ministerul Sanatatii pentru a vedea care este modificarea legislativa si care este impactul, iar apoi schimbarea va fi facuta cat mai repede.