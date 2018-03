CAS si CASS vor fi retinute din nou la sursa in cazul drepturilor de autor - proiect de OUG

Pentru acestea va fi reintrodusa retinerea la sursa a contributiilor la pensii si sanatate pentru persoanele fizice care obtin sume de la un platitor de venit cel putin egale cu 12 salarii lunare minime brute pe tara, respectiv de minimum 22.800 lei in acest an, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta elaborat de Finante.Pentru a mentine facilitatea fiscala acordata persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat de scutire de la plata impozitului pentru veniturile din activitati independente, trebuie precizata in mod expres scutirea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala obtinute de persoanele respective, arata nota de fundamentare a proiectului.In categoria drepturilor de proprietate intelectuala se incadreaza drepturile de autor si drepturile conexe dreptului de autor, brevetele de inventie, desenele si modelele sau marcile si indicatiile geografice.Cum se calculeaza impozitul pe DAVenitul net al persoanelor fizice care obtin sume din astfel de activitati va fi determinat prin scaderea cheltuielilor din venitul brut, prin aplicarea unei cote forfetare de 40%.Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra venitului net. Acesta este final si va fi retinut la sursa, de catre platitorii veniturilor.Totodata, persoanele fizice pot opta pentru determinarea venitului net in sistem real.In acest caz, trebuie sa depuna la Fisc declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului urmator expirarii perioadei de 2 ani, incepand cu anul 2019.Regulile de impunere sunt cele stabilite pentru veniturile nete anuale din activitati independente determinate in sistem real.Cat si cum se plateste CASIn ceea ce priveste contributiile de asigurari sociale (la pensii), persoanele fizice cu venituri din drepturi de proprietate intelectuala aplica regula generala de stabilire a CAS prin retinere la sursa de catre platitorul de venit.Regula se aplica daca venitul net anual estimat a fi realizat din aceste activitati este cel putin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe tara, respectiv de minimum 22.800 lei in acest an.Astfel, platitorul de venit are obligatia sa calculeze, sa retina, sa plateasca CAS si sa depuna declaratia 112.Suma de plata ...citeste mai departe despre " CAS si CASS vor fi retinute din nou la sursa in cazul drepturilor de autor - proiect de OUG " pe Ziare.com