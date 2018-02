Cat a cheltuit Fiscul sa distruga 4,3 milioane de plicuri trimise si returnate

Detaliile apar in Raportul public pe anul 2016 realizat de Curtea de Conturi, la capitolul privind Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Inspectorii au aratat ca, pentru comunicarea obligatiilor fiscale catre contribuabili, Unitatea de Imprimare Rapida Ramnicu Valcea transmite plicuri, dar un procent foarte mare din plicurile trimise nu ajunge la destinatari din diverse motive, acestea fiind returnate si, ulterior, distruse.De ce se intorceau plicurileAstfel, in cadrul misiunii de audit financiar, s-a constatat ca in anul 2016 au fost distruse, la nivelul Unitatii de Imprimare Rapida Ramnicu Valcea, 4.394.760 de scrisori recomandate cu AR (plicuri), primite retur, din care 11.557 de plicuri aveau adresa incompleta, in cazul a 456.550 de plicuri, destinatarul s-a mutat de la adresa, 134.450 de plicuri au avut mentiunea "necunoscut", iar 83.013 plicuri au fost returnate din "alte motive".O serie de plicuri primite retur aveau ca destinatari diverse entitati publice ca: tribunale, judecatorii, parchete de pe langa judecatorii si tribunale, curti de apel, spitale, licee, scoli, gradinite, agentii, oficii, primarii, unitati militare, prefecturi, consilii judetene, arata Curtea de Conturi.Pentru aceste 685.570 de plicuri primite retur si, ulterior, distruse, ANAF a achitat Postei 2.221.000 lei, cheltuiala care nu si-a atins scopul.Ce a recomandat Curtea de ConturiCurtea de Conturi a recomandat ca ANAF sa efectueze o analiza asupra motivelor care au cauzat cheltuielile neeconomicoase inregistrate la Unitatea de Imprimare Rapida Ramnicu Valcea, iar, in functie de concluzii, sa se ia masuri de inlaturare a cauzelor si, eventual, de regularizare a sumelor cu obligatiile de plata catre Compania Nationala Posta Romana SA, daca aceasta este responsabila pentru retururile inregistrate.Concomitent, ANAF va actualiza baza de date in ceea ce priveste domiciliul fiscal al persoanelor fizice si juridice.Cheltuieli de 10 milioane de euroAceasta situatie a fost sesizata si de actualul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici. Oficialul a declarat, saptamana trecuta, ca, in fiecare an, ANAF cheltuieste zece milioane de euro doar cu plicurile in care trimite prin Posta in ...citeste mai departe despre " Cat a cheltuit Fiscul sa distruga 4,3 milioane de plicuri trimise si returnate " pe Ziare.com