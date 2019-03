Deputatii PNL, PMP si USR au sesizat pe 27 decembrie Curtea Constitutionala asupra modificarii aduse Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, considerand ca acestea incurajeaza astfel de fapte.Potrivit sesizarii la CCR, prin modificarile aduse legii se creeaza un cadru juridic "privilegiat" in cazul persoanelor care savarsesc infractiuni de evaziune fiscala, "de natura a incuraja astfel de fapte antisociale si nu de a descuraja evaziunea fiscala, respectiv prejudicierea statului si, implicit, a contribuabililor"."In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute la art. 8 si 9, daca, in cursul judecatii pana la terminarea cercetarii judecatoresti, inculpatul va acoperi integral prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile, instanta va dispune, o singura data, pedeapsa amenzii penale", prevede proiectul legislativ.De asemenea, initiativa prevede ca "in cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute la art. 8 si 9, daca, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la primul termen de judecata, inculpatul va acoperi integral prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile, se va dispune, o singura data, renuntarea la urmarirea penala.In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute la art. 8 si 9, daca, in cursul judecatii pana la terminarea cercetarii judecatoresti, inculpatul va acoperi integral prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile, instanta va dispune, o singura data, pedeapsa amenzii penale".Citeste si - Explicatia halucinanta a PSD pentru amendamentul care scapa evazionistii de urmarire penala: E ca la viol ...citeste mai departe despre " CCR a declarat neconstitutionala legea care-i scapa pe evazionisti daca achitau prejudiciul " pe Ziare.com