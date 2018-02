Ce a iesit din razboiul PSD cu multinationalele? Romania castiga putin pe termen scurt si pierde masiv pe termen lung

In dorinta de a incasa mai multi bani de la aceste mari companii, Romania le-a scos o serie de facilitati fiscale, aplicand Directiva 2016/1164/UE (ATAD) in forma sa cea mai dura. In consecinta, investitorilor straini din Ungaria, Bulgaria sau Polonia le este acum mai usor sa faca afaceri profitabile decat in Romania.Iata cum s-a ajuns aici si ce impact ar putea avea Revolutia Fiscala pentru investitorii straini din Romania.Ce este Directiva ATADPentru a impiedica multinationalele sa isi transfere profitul dintr-o tara in alta si sa evite astfel impozitarea lui, Uniunea Europeana a creat Directiva 2016/1164/UE, cunoscuta si sub numele de ATAD (Anti Tax Avoidance Directive). Acesta limiteaza sumele de bani pe care companiile le pot deduce sub forma de cheltuieli cu dobanzile.Mai exact, directiva limiteaza sumele pe care unele filiale de multinationale alegeau sa le vireze ca dobanzi la imprumuturi contractate de la firmele-mama sau de la banci, in loc sa le declare ca profit si sa plateasca pentru ele impozit la stat.Legiuitorii europeni au stabilit mai exact ca - dupa aplicarea prevederilor ATAD pana cel mai tarziu in 2024 - o companie isi va putea deduce cheltuieli cu dobanzile doar in limita maxima a 3 milioane de euro sau a 30% din EBITDA (profitul companiei, inainte de impozitare si efectuarea altor cheltuieli - n.red.).Spre deosebire de toate celelalte state europene, Romania a ales ca, prin intermediul OUG 79/2017, sa aplice, din 2018, prevederile ATAD in cea mai dura forma. In consecinta, multinationalele din Romania isi mai pot deduce acum cheltuieli cu dobanzile in valoare de maxim 200.000 de euro sau 10% din EBITDA.Cand ceilalti europeni isi vad interesul, Romania se bucura de incasari pasagereConsilierul fiscal Adrian Luca a prezentat, in sedinta de pe 13 februarie a Comisiei de Buget, Finante si Banci a Camerei Deputatilor, modul in care alte state europene au limitat facilitatile fiscale ale multinationalelor, la cererea UE."Polonia a implementat aceasta directiva cu un prag fix (de deducere a cheltuielilor cu dobanzile - n.red.) de 700.000 de euro sau 30% din EBITDA. In plus, Polonia ...citeste mai departe despre " Ce a iesit din razboiul PSD cu multinationalele? Romania castiga putin pe termen scurt si pierde masiv pe termen lung " pe Ziare.com