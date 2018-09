Ce beneficii ai daca-ti platesti datoriile la stat pana la sfarsitul lui decembrie

"Octombrie este termenul pana la care vom centraliza toate aceste informatii si vom pune ca si termen legal, ca sa fie coerenta in piata, martie 2019, termen de plata, ca si la cei care sunt pe anul acesta cu veniturile estimate pentru 2018. Dar, daca respectivii platesc pana la final de decembrie, atunci vom propune un discount zic eu substantial, mai mult de cinci la suta, minimum 10 la suta, pentru ca statul n-a avut acel rol activ, el n-a informat contribuabilul cand trebuia sa-l informeze. Si atunci, daca tot vii cu o astfel de centralizare, ca sa avem momentul zero, trebuie sa vii si cu un stimul consistent pentru ca oamenii sa-si plateasca. Daca nu, platesc in 2019, in martie. Imi doresc foarte tare ca 2018 sa fie anul in care efectiv curatam, stabilim, clarificam, pentru ca 2019 sa fie un an in care sa incepem si in zona privata curatenia, si in zona de contribuabil, sa stie omul ce a avut de platit, sa nu stea sa se gandeasca:oare ce o veni de la ANAF? Acum vine vreo decizie de impunere de ma lasa masca. Oamenii sa stie foarte clar: atat am de platit. Foarte bine. Statul imi da un discount daca platesc pana in decembrie, un alt discount, poate, daca platesc pana in martie anul viitor. Pentru ca statul n-a respectat legea, n-a avut rol activ. In octombrie se finalizeaza centralizarea, pana in 15 noiembrie este, mi se pare, termenul pana la care sa fie informati oamenii, sa stie exact cat au de platit la final de decembrie si ce discount pot primi daca o fac atunci si nu pana in martie 2019", a explicat Teodorovici.Incepand din acest an, persoanele fizice trebuie sa depuna o Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate. Termenul limita pentru depunerea documentului a fost 31 iulie 2018.Declaratia unica se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din Romania si/sau din strainatate, si de catre cele care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii.Persoanele care nu realizeaza venituri si aleg sa plateasca contributia de asigurare de sanatate au, de asemenea, obligatia de a depune Declaratia Unica.Pentru depunerea online a Declaratiei Unice pana la 31 iulie 2018 se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit aferent anului 2018 si platit integral pana la 15 martie 2019. Bonificatia se acorda corespunzator si pentru contributiile sociale datorate potrivit legii.Incepand cu anul 2019, Declaratia Unica se va depune exclusiv online, potrivit legislatiei fiscale in vigoare.