Ce mai poate opri disparitia medicamentelor ieftine din Romania?

Reprezentantii APMGR atrag atentia ca "ajustarea bugetului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) cu inflatia nu este nici pe departe suficienta pentru a preveni disparitia de pe piata a medicamentelor ieftine, cele utilizate de peste 8,5 milioane de pacienti si, in marea lor majoritate, fabricate in Romania", reiese dintr-un comunicat al organizatiei, transmis miercuri AGERPRES."APMGR face un apel catre conducerile celor doua ministere de a promova in cadrul Guvernului, in regim de urgenta, concomitent cu marirea bugetului, solutia introducerii metodei de calcul diferentiat al taxei clawback in functie de pretul de referinta generic, o solutie cu impact aproape nul asupra bugetului de stat", se mentioneaza in comunicatul citat.Conform simularilor CNAS, citate de APMGR, prin introducerea acestei metode, incasarile din taxa clawback ar fi fost mai mici cu cel mult 0,11 milioane lei in perioada 1 ianuarie 2018 - 1 aprilie 2019. In acelasi timp, taxa clawback s-ar fi redus pentru medicamentele ieftine la 18,57% in trimestrul IV al acestui an, fata de nivelul de 27,53% estimat de CNAS, in caz ca modul actual de calcul al taxei ramane neschimbat. Pentru medicamentele inovative scumpe impactul ar fi fost marginal."Datorita faptului ca taxa clawback nu se calculeaza la pretul de producator, ci la pretul de vanzare cu amanuntul, impactul asupra medicamentelor ieftine este cu mult mai mare. In acest moment, taxa clawback reprezinta 34% din pretul de producator pentru medicamentele sub 25 de lei, in comparatie cu circa 24% pentru medicamentele peste 3.000 lei. Acest fapt a fost observat si de Consiliul Concurentei care sustine introducerea calculului diferentiat al taxei clawback. Aplicarea uniforma a taxei clawback a dus la crearea unor dezechilibre majore in asigurarea accesului la tratament al pacientilor prin disparitia a mii de medicamente esentiale cu pret redus", noteaza Asociatia profesionala.APMGR sustine, totodata, ca alte 2.300 de medicamente vor disparea de pe piata in perioada imediat urmatoare, completand lista celor aproape 2.000 de medicamente retrase de producatori in decursul ultimilor doi ani. De asemenea, membrii asociatiei considera ca implementarea calculului diferentiat concomitent cu introducerea de noi medicamente pe lista celor compensate - doar cu alocare de finantare suplimentara sau prin contracte Cost Volum sau Cost Volum Rezultat - reprezinta singurele masuri care pot opri disparitia medicamentelor ieftine din Romania.Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR) este o organizatie non-guvernamentala si independenta, care isi propune sa contribuie in mod activ la imbunatatirea accesului la tratament farmaceutic pentru pacientii romani. Companiile membre APMGR au capacitati de productie in Bucuresti, Targu Mures si Constanta, unde se produc peste 1.500 de medicamente generice acoperind toate clasele terapeutice, de la produse antireumatice si antialergice, pana la produse oncologice.