Ce se intampla cu cei care au venituri extrasalariale si nu le-au declarat

Actul normativ se adreseaza persoanelor fizice ce realizeaza venituri extrasalariale, au depasit plafonul de 12 x salariul minim pe economie, au obligatia sa plateasca contributia la asigurarile sociale, respectiv a contributiei de sanatate si sa le declare prin Declaratia unica, dar nu respecta aceste obligatii fiscale.Prin ordinul ANAF publicat in Monitorul Oficial, a fost adoptata procedura stabilirii din oficiu a contributiei la asigurarile sociale pensii cat si a contributiei la asigurarile sociale de sanatate, dupa caz.Aceasta procedura se aplica pentru contributiile sociale generate de veniturile obtinute incepand cu data de 1 ianuarie 2018.Autoritatea fiscala verifica veniturile declarate de contribuabili prin Declaratia unica, veniturile declarate de platitorii de venituri catre persoane fizice, cum ar fi declaratia 205 - Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit sau declaratia 112 - Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.In baza acestor informatii se vor identifica acele persoane care fie nu au obligatia sa plateasca catre sistemul public asigurarile sociale, fiind asigurate in sisteme proprii (avocati, notari), fie sunt deja pensionare in sistemul public de pensii.Dupa identificarea tuturor persoanelor, organul fiscal central notifica contribuabilul cu privire la situatia fiscala in care se afla, respectiv asigura dreptul contribuabilului de a fi ascultat.Daca contribuabilul se prezinta la audiere si isi indeplineste obligatia depunerii Declaratiei unice, acesta va fi eliminat din lista contribuabililor pentru care se va face stabilirea din oficiu.In cazul in care contribuabilul nu raspunde notificarii sau nu isi indeplineste obligatia depunerii Declaratiei unice, contribuabilului i se va solicita prezenta in vederea unei noi audieri. Acesta are ocazia sa isi exprime un punct de vedere scris.Daca contribuabilul nu se prezinta la audieri si nici nu isi indeplineste in urma acestor proceduri obligatia depunerii Declaratiei unice cu privire la asigurarile sociale, se trece la stabilirea din oficiu a bazei de calcul.