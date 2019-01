Ce se intampla cu salariile IT-istilor? Artificiul gasit de Finante pentru a nu fi afectati de "revolutia fiscala" expira

Mai exact, dupa mutarea contributiilor de la angajatori la angajati, s-a majorat teoretic salariul brut si, ca atare si baza de impozitare pe salariat. Pentru ca taxele sa nu creasca, Guvernul a scazut contributiiile sociale de la 39,25% la 37,25% si a redus impozitul pe venit de la 16% la 10%, pentru salariatii din intreaga economie.Insa salariatii din IT beneficiau pana la revolutia fiscala de impozit zero pe venit, motiv pentru care scaderea de impozit de la 16% la 10% nu a avut niciun efect compensatoriu pentru ei, din contra i-a afectat grav. Astfel, angajatorii ar fi trebuit sa suporte costuri salariale mai mari pentru ca salariile nete sa nu scada dupa mutarea contributiilor.In luna februarie, Guvernul a carpit revolutia fiscala si a adoptat o ordonanta de urgenta care prevede ca statul va suporta diferenta la contributiile la sanatate pentru angajatorii care au majorat cu 20% salariile dupa transferul contributiilor.Problema este insa ca acest artificiu gasit de Finante este valabil doar pana la 31 decembrie 2018.Industria IT e grav afectata de instabilitatea fiscalaIT-istii spun ca Guvernul nu i-a informat daca ordonanta va fi prelungita sau daca se va adopta alt act normativ care sa vina in sprijinul lor. Asadar, din luna ianuarie 2019, acestia se vor afla in aceeasi situatie in care au fost la inceputul anului 2018 cand a intrat in vigoare revolutia fiscala. Conluzia? Vor avea mai putini bani in buzunar la salariu sau vor creste semnificativ costurile salariale suportate de angajator.Amintim ca, in luna ianuarie 2018, 35.000 de salariati din domeniul IT au primit lefuri cu 7% mai mici decat in luna decembrie 2017.Valerica Dragomir, director executiv al Asociatiei Patronale a Industriei de Software si Servicii (ANIS), a declarat pentru Ziare.com ca efectele revolutiei fiscale continua sa se vada in piata. Mai mult, afirma ea, efectele vor fi si mai vizibile in noul an.Din pacate, industria IT este afectata nu doar de instabilitatea fiscala, ci si de conditiile generale din economie, mai atrage atentia directorul executiv al ANIS."Efectele revolutiei fiscale aduse prin OUG 79/2017 inca se mai vad in piata, insa efectele masurilor luate vor incepe sa fie mai vizibile incepand cu anul 2019. Din pacate, industria este afectata nu doar de instabili ...citeste mai departe despre " Ce se intampla cu salariile IT-istilor? Artificiul gasit de Finante pentru a nu fi afectati de "revolutia fiscala" expira " pe Ziare.com