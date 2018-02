Ce spuneau Dragnea si liderii PSD in 2016 de transferul contributiilor: Masura anti-nationala, anihilare, tradare!

Una dintre masurile de atunci din proiectul de modificare a Codului Fiscal propus de Biris, si cea mai criticata, prevedea majorarea contributiilor de asigurari sociale (CAS) ale angajatului de la 10,5% la 21,7%, iar pentru sanatate (CASS) de la 5,5% la 8,9%. In schimb, angajatorii urmau sa fie scutiti de CAS pentru conditii normale de munca, precum si de CASS, insa ar fi fost obligati sa creasca salariul brut al angajatilor astfel incat acestia sa nu platesca diferenta din buzunarul lor.Iar liderii PSD au criticat cu mare indarjire proiectul, numindu-l "bazaconie", "fascist", "neo-liberal" si sustineau ca ar face mare rau romanilor, economiei si ar goni investitorii.In doar cateva zile, Biris si-a dat demisia din Guvern, la cererea premierului Ciolos si proiectul nu a mers mai departe. PSD l-a folosit insa inclusiv in campania electorala insistand ca, in cazul in care tehnocratii ar face asa ceva, ei vor lua, cum ajung la guvernare, toate masurile ca veniturile romanilor sa nu scada cu niciun leu.Gabriel Biris isi asuma proiectul de modificare a Codului Fiscal: Contributiile sociale sunt ale angajatului, nu ale angajatoruluiGabriel Biris: Noi, cu gulere albe si mansete bine calcate, suntem rupti de realitate. Punem oamenii sa munceasca degeaba InterviuBiris: Modificarea Codului Fiscal ar fi dus la impozitarea in Romania a profiturilor "parcate" in paradisuri fiscaleIata ce spuneau Liviu Dragnea si alti lideri PSD in septembrie 2016 despre transferul contributiilor de la angajator la angajat, "sursa haosului fiscal de astazi", dupa cum o identifica si Citu.Liviu Dragnea: "Este o bazaconie"."Investitorii, si romani si straini, deja fac un pas inapoi. Sunt rezerve in a-si continua programul de investitii pentru ca se gandesc 'daca asa se lucreaza in Romania, daca nu putem vorbi de predictibilitate, orice schimbare de genul asta influenteaza afacerile imediat"."A produs tulburare foarte mare in tot mediul economic si nu numai"."Chiar va fi blocat in Parlament, si tulbura din nou mediul economic"."S-a ajuns la aceasta intalnire de astazi ...citeste mai departe despre " Ce spuneau Dragnea si liderii PSD in 2016 de transferul contributiilor: Masura anti-nationala, anihilare, tradare! " pe Ziare.com