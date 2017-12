Cele mai importante schimbari fiscale pentru angajati care intra in vigoare la 1 ianuarie

Ziare.com va prezinta noile masuri care vor intra in vigoare dupa Revelion.Trecerea CAS si CASS exclusiv in sarcina angajatilor a fost intens dezbatuta in ultimele luni. In ciuda promisiunilor Guvernului, unele salarii nete vor scadea, iar altele vor creste cu cativa lei. Un avertisment in acest sens a fost dat si de presedintele Klaus Iohannis, dar si de organizatii care reprezinta investitorii straini in Romania.Iata care sunt contributiile obligatorii, valabile de la 1 ianuarie 2018, aflate in sarcina angajatului:contributia la pensii, in cota de 25%, ce va fi in totalitate in sarcina salariatului;contributia la sanatate, in cota de 10%, ce va fi in totalitate in sarcina salariatului.In afara de acestea se mai aplica contributia asiguratorie pentru munca, in cota de 2,25%, dar aceasta va fi in totalitate in sarcina angajatorului.Astfel, multe firme din Romania au anuntat ca nu vor lasa salariul net al angajatilor sa scada, asa ca fie vor creste brutul, fie vor gasi alte forme legale pentru a se asigura de acest lucru, cum ar fi acordarea de bonusuri.Citeste si: De ce mutarea contributiilor e o manevra riscanta: Matematica schimbariiTrebuie spus ca retinerea si plata contributiilor dupa noua schema se vor face efectiv din luna februarie 2018, pentru veniturile aferente lunii ianuarie 2018.Totusi, modificarile aduse contractelor de munca trebuie facute in REVISAL pana la 31 martie 2018, potrivit unei hotariri luate de Guvern."Documentul stabileste ca exceptie, in contextul mutarii CAS si CASS la salariat, faptul ca angajatorii vor putea transmite pana la data de 31 martie 2018 orice modificare a salariului de baza lunar brut, a indemnizatiilor, sporurilor, precum si a altor adaosuri, care se produce de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului si pana la 31 martie 2018. Ulterior datei de 31 martie, actul normativ mai prevede, ca regula, transmiterea in Revisal a oricarei modificari a salariului de baza lunar brut, a indemnizatiilor, sporurilor, precum si a altor adaosuri prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii acesteia", se arata intr-un comunicat al Execut ...citeste mai departe despre " Cele mai importante schimbari fiscale pentru angajati care intra in vigoare la 1 ianuarie " pe Ziare.com