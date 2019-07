Cine nu are casa de marcat electronica va fi direct sanctionat de Fisc, iar amenda e uriasa

"MFP propune, printr-un proiect de act normativ, eliminarea contraventiei referitoare la nerespectarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevazute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic (art. 10 lit. c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/1999 de sub prevederile Legii prevenirii nr. 270/2017", potrivit unui comunicat al ministerului.Ministerul mentioneaza ca masura este necesara deoarece operatorii economici care incalca obligatia de dotare cu noile dispozitive nu au motive obiective pentru neconformare, in conditiile in care au fost emise autorizatii de distributie pentru aparatele de marcat care acopera toate tipurile de activitati economice, iar distribuitorii autorizati au stocuri de aparate de marcat noi.De asemenea, o mare parte dintre operatorii economici au achizitionat si instalat aparate de marcat cu jurnal electronic, iar perpetuarea acestei situatii ar duce la discriminarea operatorilor economici corecti.In prezent, nerespectarea obligatiei se afla sub Legea prevenirii, astfel ca inspectorii Antifrauda, atunci cand ajung in control la o firma care nu respecta obligatia de a avea noua casa de marcat, nu aplica direct amenda.Initial, acorda un termen de confirmare, iar la urmatorul control daca firma tot nu face dovada achizitiei casei de marcat, este sanctionata.Dupa aceasta modificare, in cazul firmelor care nu sunt dotate cu case de marcat, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF vor dispune de la prima abatere amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei, suspendarea activitatii operatorului economic la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, precum si confiscarea sumelor nejustificate, respectiv sanctiunile prevazute la art. 11 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 28/1999.MFP subliniaza ca toate firmele care comercializeaza produse sau presteaza servicii direct catre populatie au obligatia de a fiscaliza toate incasarile prin intermediul casei de marcat electronice fiscale si de a se dota cu noile aparate de marcat prevazute de cadrul normativ."In acest context, in care MFP a epuizat masurile legislative de sprijinire a contribuabililor pe ca ...citeste mai departe despre " Cine nu are casa de marcat electronica va fi direct sanctionat de Fisc, iar amenda e uriasa " pe Ziare.com