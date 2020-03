"Ne uitam si la masuri in ceea ce priveste impozitul pe venit pentru persoane fizice si astazi se va definitiva si aceasta masura, vedem cum va fi ea la final. Sunt mai multe variante. Exista varianta sa amanam pentru doua luni de zile plata impozitului pe venit pentru persoane fizice, dar pentru anumite sectoare, nu pentru toata lumea, acolo unde sunt probleme.Sunt mai multe variante, discutam cu oamenii de afaceri si vedem care este cea mai buna varianta in acest moment. Trebuie sa ne gandim ca nu stim cat va dura aceasta stare si trebuie sa dozam oarecum eforturile, nu vrem sa luam toate masurile acum si apoi sa ramanem fara a avea resurse in perioada urmatoare", a declarat Florin Citu pentru RFI Romania.Referitor la achizitiile de echipamente medicale, Citu a precizat ca au fost comandate materiale sanitare in valoare de peste un miliard de lei."Ieri (luni - n.red.) am mai facut o comanda de 1,1 miliarde de lei, masti, manusi, teste, chiar si doua spitale mobile. Am comandat de exemplu 36 de milioane de masti.Pana acum, s-au distribuit catre Ministerul Sanatatii in plus fata de ce aveau la buget 1,7 miliarde de lei si suntem dispusi sa cheltuim mai mult in aceasta perioada", a adaugat ministrul.Citeste mai multe despre Coronavirus|Florin Citu la RFI: Exista varianta amanarii impozitului pe venit pentru persoane fizice pe site-ul RFI Romania.Citeste cele mai noi informatii despre coronavirusUrmareste LIVE cele mai noi informatii despre criza provocata de coronavirus in Romania si in lume ...citeste mai departe despre " Citu: Exista varianta sa amanam pentru doua luni plata impozitului pe venit pentru persoane fizice " pe Ziare.com