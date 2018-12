Citu: Guvernul adopta maine o OUG care dinamiteaza sistemul privat. Vor fi taxe noi pentru fiecare sector din economie

Potrivit acestuia, ordonanta are peste 60 de articole, iar fiecare articol aduce o noua taxa pentru toate sectoarele din economie."ARMAGEDON pentru sectorul privat! In sedinta de guvern de maine Dragnea si Valcov, sustinuti de Teodorovici si ALDE, introduc OUG-ul care dinamiteaza tot sectorul privat si marcheaza revenirea Romaniei la socialism exact la 29 de ani dupa eliberare.Ordonanta are peste 60 de articole, fiecare articol cu o noua taxa pentru fiecare sector din economie!!!", scrie Florin Citu pe Facebook Senatorul PNL ataseaza si doua pagini din document in care sunt precizate taxele pentru retail, energie, sistemul bancar, jocuri de noroc. Florin Citu precizeaza ca ordonanta nu a fost pusa in dezbatere publica."Va atasez doua exemple. Dar OUG contine taxe pentru retail, energie, sistem bancar, jocuri de noroc etc, toate domeniile enumerate de Dragnea duminica seara.Aceasta ordonanta nu a fost pusa in dezbatere publica si va aparea direct pe ordinea de zi in sedinta de guvern. Nu-i mai intereseaza nimic. Bugetul este in FALIMENT si ei au promis pensii, pensii speciale, salarii. Vor forta sectorul privat sa plateasca", subliniaza Florin Citu.Teodorovici face declaratii. Il va asculta pe Dragnea?Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca va sustine o declaratie de presa marti seara, la ora 18:00. Ziare.com o va transmite, in format LIVE TEXT.Potrivit unor surse Digi24, ministrul ar putea anunta introducerea unui nou regim de taxare pentru companii, in conditiile in care Liviu Dragnea a lansat duminica seara o noua serie de atacuri impotriva mediului privat.Liderul PSD a criticat multinationalele, companiile din energie, telefonie si firmele din domeniul jocurilor de noroc, vorbind iar despre introducerea unui impozit pe cifra de afaceri."Cum sa crezi in onestitatea unui mare lant de hypermarket-uri care are profit de 0,5% si afli ca cumpara sticla de suc nu cu 90 de bani din Romania, ci cu 2,20 lei din afara? Daca ar cumpara din Romania s-ar impozita profitul aici.O mare companie energetica are profit de 0,8 la mie. O firma mare de telefonie, cu epoleti, profit raportat 1.500 de lei! Eu le spun tuturor acestora ca Romania nu e sat fara caini. De maine, sa finanteze din nou toate atacurile impotriva mea, a premierulu ...citeste mai departe despre " Citu: Guvernul adopta maine o OUG care dinamiteaza sistemul privat. Vor fi taxe noi pentru fiecare sector din economie " pe Ziare.com