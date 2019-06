CJUE a decis: Germania nu are voie sa impuna taxa de autostrada

"Aceasta taxa este discriminatorie dat fiind ca sarcina sa economica este suportata, in practica, exclusiv de proprietarii si de conducatorii de vehicule inmatriculate in alte state membre", transmite CJUE."Prin hotararea pronuntata astazi, Curtea constata ca taxa de utilizare a infrastructurii, combinata cu scutirea de taxa pe autovehicule de care beneficiaza proprietarii vehiculelor inmatriculate in Germania, constituie o discriminare indirecta pe motiv de cetatenie sau nationalitate si o incalcare a principiilor liberei circulatii a marfurilor si liberei prestari a serviciilor.In ceea ce priveste interdictia discriminarii pe motiv de cetatenie sau nationalitate, Curtea constata ca scutirea de taxa pe autovehicule in beneficiul proprietarilor de vehicule inmatriculate in Germania are ca efect compensarea integrala a taxei de utilizare a infrastructurii platite de acestia, astfel incat sarcina economica a respectivei taxe de utilizare a infrastructurii este suportata, in fapt, numai de proprietarii si de conducatorii de vehicule inmatriculate in alte state membre", se arata in decizia CJUE, obtinuta de Ziare.com.Curtea precizeaza ca statele membre UE pot modifica sistemul de finantare a infrastructurilor rutiere, insa o astfel de modificare trebuie sa respecte dreptul Uniunii, in special principiul nediscriminarii, ceea ce nu se intampla in acest caz.Libera circulatie a marfurilorIn ceea ce priveste libera circulatie a marfurilor, Curtea a constatat ca masurile in litigiu sunt de natura sa constituie un obstacol in calea accesului pe piata germana a produselor provenite din alte state membre."Astfel, taxa de utilizare a infrastructurii, careia ii sunt supuse, de fapt, doar vehiculele care transporta aceste produse, este susceptibila sa majoreze costurile de transport si, pe cale de consecinta, pretul produselor mentionate, afectand astfel competitivitatea lor", potrivit sursei citate.Libera circulatie a serviciilorCJUE puncteaza ca, in ce priveste libera circulatie a serviciilor, masurile in litigiu sunt de natura sa constituie un obstacol in calea accesului prestatorilor si al beneficiarilor de servicii care provin dintr-un alt stat membru pe piata germana."Astfel, taxa de utilizare a infrastructurii este susceptibila, ca urmare a scu ...citeste mai departe despre " CJUE a decis: Germania nu are voie sa impuna taxa de autostrada " pe Ziare.com