Codul Fiscal a fost actualizat cu Ordonanta Teodorovici. Angajatii din constructii nu mai contribuie la Pilonul II

OUG a fost adoptata de Guvern in 21 decembrie 2018 si a intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2019. Acest act normativ a introdus mai multe modificari fiscale, precum si schimbari in alte legi, avand aproape 100 de articole."Textul este actualizat prin mijloace informatice si nu reprezinta o republicare", arata o mentiune de pe site-ul ANAF.Printre modificarile introduse este scutirea de la impozitul pentru angajatii firmelor din constructii, firmele care obtin "cel putin 80% din cifra de afaceri totala, calculata cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care aplica scutirea" din aceste activitati.Aceasta scutire se aplica la un salariu minim brut intre 3.000 de lei si 30.000 de lei, iar firmele pot avea activitati de la realizarea de materiale de constructii pana la arhitectura.In plus, intre 1 ianuarie 2019 si 31 decembrie 2028, angajatii din constructii sunt scutiti de plata contributiei de 3,75% din salariul brut la Pilonul II de pensii, mai prevad noile prevederi din Codul Fiscal.