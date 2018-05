Comisia Europeana a somat Guvernul sa ramburseze integral si imediat taxa auto. Suntem in pom si pomul in aer!

Din 2014 si pana acum au fost depuse aproximativ 4.200 de cereri de restituire a taxei auto, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu, intr-un raspuns la solicitarea Ziare.com."Din anul 2014 si pana in prezent au fost depuse aproximativ 4.200 de cereri de restituire a taxei auto, astfel:prin esalonare 2.720 de cereri cu suma ramasa de restituit de 4.284.888 lei la care se adauga dobanda.prin restituire integrala 1.480 de cereri cu suma aproximativa de 5.800.000 lei la care se adauga dobanda", a precizat institutia.Totodata, subliniaza Autoritatea Fondului pentru Mediu, in acest moment se afla in curs de finalizare dosarele de restituire care au fost supuse esalonarii in perioada 2014-2016. In perioada urmatoare, in functie de perioada de restituire, se vor intocmi si celelalte note de restituire. Acestea vor fi emise in conformitate cu prevederile ordonantei de urgenta 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa auto."Subliniem faptul ca Administratia Fondului pentru Mediu restituie sume reprezentand taxa auto, cheltuieli de judecata si dobanzi doar in baza unei cereri de restituire depusa la sediul sau in baza unei hotarari judecatoresti definitive", mai precizeaza institutia.Incep deconturile. Suntem in pom si pomul in aerRomania trebuie sa se supuna si sa respecte cerinta Comisiei Europene, pentru ca altfel riscam sanctiuni. Se pune insa intrebarea: au autoritatile bani sa plateasca romanilor integral si imediat taxa auto?Consultantul fiscal Gabriel Biris a declarat pentru Ziare.com ca bani nu sunt, dar ne putem imprumuta, cum am facut in nenumarate randuri. In mod sigur insa, afirma el, vom depasi tinta de deficit."Ne imprumutam, asta nu e o problema, pentru ca tot timpul ne imprumutam, dar in mod sigur depasim deficitul de 3%. Guvernantii sunt la limita. De asta au inceput si discutia sa puna mana pe banii din Pilonul II. Nu avem de unde sa dam acesti bani, dar trebuie sa ii dam pentru ca vin sanctiunile si va fi si mai rau. Dar ganditi-va la modul in care s-a colectat aceasta taxa. Ea s-a colectat si cand se stia ca este nelegala. Iar oamenii o pl ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana a somat Guvernul sa ramburseze integral si imediat taxa auto. Suntem in pom si pomul in aer! " pe Ziare.com