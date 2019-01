"Comisia a decis astazi (joi - n.red.) sa trimita Romaniei un aviz motivat, pentru ca nu asigura rambursarea integrala si imediata a taxelor de inmatriculare a vehiculelor de ocazie achizitionate din alte state membre", mentioneaza "Pachetul de actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiilor din luna ianuarie: principalele decizii".Anterior acestei decizii, Curtea de Justitie a UE (CJUE) a considerat ca aceste taxe incalca normele UE, respectiv articolul 110 din Tratatul de Functionare al UE."Normele romanesti privind restituirea taxelor nu respecta principiile cooperarii loiale, echivalentei si efectivitatii. Daca Romania nu ia masuri in urmatoarele doua luni, Comisia poate decide sa trimita cazul in fata Curtii de Justitie a UE", subliniaza reprezentantii CE.Citeste si: PSD face Romania tot mai toxica. A dat liber la rable poluante si se spala pe maini de o noua taxa auto. ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana ii da Romaniei un termen de doua luni sa ramburseze taxa auto " pe Ziare.com