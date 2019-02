Comisia Europeana, in raportul de tara: Sistemul de impozitare din Romania nu va reduce saracia

"Inegalitatile in privinta veniturilor raman printre cele mai ridicate din UE, o treime din romani se confrunta cu risc de saracie - cel mai ridicat procent din UE. Nivelul relativ scazut al veniturilor din taxe limiteaza capacitatea Romaniei de a rezolva aceste probleme fie prin redistribuire fie prin finantarea bunurilor si serviciilor publice. In plus, structura taxelor depinde substantial de taxele de consum, care nu au sau au un impact redistributiv foarte redus", se arata in raport.Potrivit sursei citate, in Romania, taxarea muncii este una dintre cel mai putin progresive din Europa, masurata ca diferenta intre povara fiscala relativa pentru cei cu venituri mici si cei cu venituri mari. Acest fapt explica, partial, impactul redistributiv limitat al taxelor si sistemului de beneficii, se mentioneaza in documentul citat."Structura fiscala se caracterizeaza printr-un nivel scazut al veniturilor, cu o dependenta ridicata de taxele de consum. Procentul de taxe in PIB s-a situat la 24,9% in 2017, cea mai scazuta valoare din 1996. Aceasta reprezinta al doilea cel mai redus nivel din UE - mult sub media UE de 39,2%", se arata in raport.Pe de alta parte, procesul de conformare voluntara ramane scazut, avand in vedere golul de venituri din TVA, definit drept diferenta dintre TVA datorata si TVA colectata. Aceasta reprezinta o pierdere de venituri generata de evaziune, frauda, insolvente, falimente, erori administrative sau optimizari fiscale legale. Comisia Europeana aminteste, in context, faptul ca "golul" de venituri din TVA in Romania a fost cel mai semnificativ din UE, in 2016, reprezentand 36% din TVA datorata, comparativ cu un procent de 12% cat reprezenta media UE.Printre provocarile la adresa respectarii obligatiilor fiscale se afla si economia subterana (shadow economy) . In Romania, economia nefiscalizata este estimata la 22% din totalul economiei (prognoza din 2014 pe baza metodologiei OECD), cea mai mare componenta fiind forta de munca neinregistrata. INS estima economia din umbra la aproximativ 21% din PIB in 2017, sustine CE.De asemenea, munca la negru in Romania este la un nivel ridicat, ajungand la o cincime din forta de munca si un sfert din valoarea adaugata bruta in sectorul privat (conform unui raport publicat in 2018 de Comisia Europeana)."Desi s-au extins masurile coercitive, numarul total de cazuri descoperite de Inspectia Muncii este inca scazut. Totusi, coordonarea intre inspectia muncii si autoritatile fiscale se imbunatateste. Masurile preventive nu arata rezultate multumitoare si ar putea beneficia de pe urma unei colaborari mai solide cu partenerii sociali", se arata in raport.Pe de alta parte, Comisia Europeana arata ca evaziunea fiscala este facilitata de utilizarea ridicata a platilor in numerar, in Romania, citand, in acest context, datele Bancii nationale a Romaniei, potrivit carora platile in numerar sunt de patru ori mai mari decat cele electronice. Doar 77% din totalul cardurilor bancare sunt active, in contextul nivelului relativ scazut de educatie financiara, mentioneaza sursa citata."Doar 58% din adultii romani au un cont bancar, comparativ cu 94% in economiile dezvoltate si 63% in tarile in curs de dezvoltare. Aproximativ o treime din pensionari isi primesc drepturile in numerar. Toate acestea faciliteaza extinderea economiei din umbra si a evaziunii fiscale", se mai arata in raportul de tara.