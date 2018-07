Pentru restul sumei, adica aproape 14 miliarde de dolari, ANAF nu poate initia sau continua masurile de executare silita, folosite in astfel de cazuri, deoarece se afla sub incidenta unor legi speciale, se arata intr-un document al Ministerului Finantelor.Cea mai mare parte a datoriilor consta in obligatii restante la plata TVA si a impozitului pe profit.Fiscul a recuperat anul trecut prin executare silita de la datornicii catre stat, cumulat, 14,4 miliarde de lei, cu 5,5% mai putin fata de anul 2016.Activitatea ANAF de recuperare a datoriilor la bugetul statului este un proces dificil in conditiile in care multi dintre marii datornici catre stat intra in insolventa si chiar in faliment, de multe ori fara active care sa asigure recuperarea restantelor, mai arata sursa citata. ...citeste mai departe despre " Companiile de stat au datorii de 14 miliarde la buget, dar Fiscul nu poate recupera decat 3% " pe Ziare.com