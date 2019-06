Continua epurarea: Amicele lui Valcov de la ANAF si CNAS au fost demise

Potrivit unor surse guvernamentale citate de Mediafax, in locul acesteia ar urma sa fie numita Mirela Calugareanu, care a mai detinut aceasta functie din vara anului 2017 pana in martie 2018.Totodata, potrivit Realitatea TV, si Adriana Cotel, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a fost demisa.Aceleasi surse spun ca decizia inlaturarii celor doua i-ar apartine ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici.Demiterea sefelor ANAF si CNAS vine dupa ce Darius Valcov a demisionat, luni, din functia de consilier al premierului pe probleme economice, in urma unei discutii cu premierul Viorica Dancila. Atat Mihaela Triculescu, cat si Adriana Cotel erau apropiate ale lui Valcov.Mihaela Triculescu a fost numita in functia de presedinte ANAF la inceputul lunii ianuarie, inlocuindu-l pe Ionut Misa.Numirea ei a starnit insa numeroase controverse, multe voci aratand ca nu este potrivita pentru aceasta functie.Newsweek scria la acea vreme ca Mihaela Triculescu a picat de cinci ori in trei ani examenul oral pentru ocuparea unor functii de inspector antifrauda in perioada 2014-2016.La randul lor, cei de la Recorder dezvaluiau ca nu exista niciun CV care sa ateste traseul profesional al Mihaelei Triculescu, iar in comunicatul emis de Guvern se arata ca "este licentiata in economie la Universitatea din Craiova si in ultimii trei ani a fost practician in insolventa, asigurand managementul procedurii de insolventa pentru mai multe companii".La randul sau, Adriana Cotel a fost numita in functia de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la finalul lunii ianuarie, inlocuindu-l pe Razvan Vulcanescu.Si numirea Adrianei Cotel a starnit numeroase controverse, mai ales ca despre ea nu exista multe informatii publice, neavand un CV publicat nici pe site-ul Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, institutie pe care a condus-o pana la numirea in fruntea CNAS.Jurnalistii de la Recorder.ro au mers insa pe urmele Adrianei Cotel, pentru a afla cate ceva despre ea. Au aflat urmatoarele:La inceputul anilor 2000 termina liceul in Craiova, oras natal, si se inscrie la o scoala postliceala pentru asistenti de farmacie.Dupa absolvire se angajeaza farmacista la unul dintre cele mai importante lanturi de farmacii din Craiova - Farmaciile Trei F.Se inscrie la cursurile Facultati ...citeste mai departe despre " Continua epurarea: Amicele lui Valcov de la ANAF si CNAS au fost demise " pe Ziare.com