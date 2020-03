Coronavirus: ANAF anunta masuri de protectie pentru angajati si contribuabili. Sindicalistii sustin ca alta este realitatea din teren

Intr-un comunicat remis joi Ziare.com, ANAF arata ca, intre altele, s-a stabilit o distanta de cel putin 1,5 metri intre persoanele care intra in unitatile fiscale, toti angajatii au masti si manusi de protectie, se face dezinsectie si dezinfectie, iar sedintele se desfasoara online.Iata masurile, pe larg:- au fost stabilite punctele cheie si activitatile care necesita un flux continuu, precum si numarul de personal necesar pentru asigurarea acestora, respectiv 15% din totalul angajatilor ANAF, de exemplu, la ghiseul unic, trezorerie, registratura, asistenta contribuabili, relatii cu publicul etc.;- este limitat accesul in cadrul spatiilor destinate contribuabililor, astfel incat sa se evite crearea de cozi/aglomeratie, stabilindu-se o distanta de cel putin 1,5 m intre persoane;- sunt asigurate, pentru personalul propriu, materiale igienico-sanitare: sapun, prosoape hartie, masti de protectie, manusi de protectie si dezinfectanti pentru protectia acestora;- in regim de urgenta sunt asigurate servicii de dezinsectie si dezinfectie a spatiilor in care isi desfasoara activitatea personalul ANAF;- pentru personalul care utilizeaza mijloacele de transport public ora de incepere este stabilita in intervale orare decalate cu o ora/o ora si jumatate fata de programul normal, respectiv ora 8:00, ora 9:00 si ora 10:00, pentru perioada 12.03 - 31.03.2020;- se realizeaza permanent prelucrarea informatiilor si a masurilor de protectie pentru prevenirea infectarii cu COVID - 19, cu totii angajatii;- toate sedintele, intalnirile cu participare extinsa se realizeaza in sistem video conferinta, iar delegatiile/deplasarile angajatilor sunt suspendate in perioada urmatoare;- sunt stabilite activitatile si sunt identificati salariatii care isi pot desfasura activitatea la distanta, respectiv 50% din totalul angajatilor ANAF;- sunt identificati angajatii care au efectuat ore suplimentare si se acorda zilele de recuperare in vederea asigurarii posibilitatii rotirii personalului;- toti angajatii ANAF completeaza o declaratie pe proprie raspundere, cu privire la riscul de contaminare;- la intrarea in toate sediile este afisat materialul informativ cu privire la mijloacele de comunicare la distanta cu ANAF.Agentia mai transmite ca au fost constituite, atat la nive ...citeste mai departe despre " Coronavirus: ANAF anunta masuri de protectie pentru angajati si contribuabili. Sindicalistii sustin ca alta este realitatea din teren " pe Ziare.com