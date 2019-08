Cresterea accizei la tigarete si reducerea posturilor de secretari de stat, printre masurile din OUG ce va fi aprobata luni (surse)

Astfel, in ceea ce priveste acciza la tigarete, aceasta se va majora, incepand din septembrie, de la 483,74 lei/1.000 de tigarete, la 503,97 lei/1.000 de tigarete."Avem in vedere introducerea masurii din septembrie. Este o compatibilizare cu o directiva europeana. Trebuie adoptata pana la finele anului. Impactul va fi de 159 milioane lei in 4 luni", au precizat sursele citate.Prin OUG mentionata se are in vedere si reducerea cu 50% a posturilor de secretari de stat la nivelul ministerelor si a cabinetelor acestora."Toate ministerele vor trebui sa isi refaca Hotararea de Guvern de organizare si functionare. De la data publicarii in Monitorul Oficial a OUG, vor avea termen sa vina cu HG pentru reducerea schemei cam in 30 de zile", au mai spus sursele.Ele au subliniat ca, in prezent, exista o normativa ce reglementeaza doar functiile publice, si prevede ca functiile de conducere sa reprezinte maximum 12% din posturile de executie, minimum 25 de posturi pentru o directie etc, si aceasta va fi extinsa la toate institutiile, deoarece exista cazuri de director cu trei subordonati.Posturile vacante din sectorul bugetar vor fi blocate (cu exceptia Sanatatii, Educatiei, Politiei), iar sporul de 15% din salariul de baza pentru conditii grele si vatamatoare va fi abrogat."Sporul nu va fi taiat la medici, profesori, magistrati, politisti. Pentru acestia se transforma in suma fixa, dar va fi nevoie de discutii cu sindicatele", au precizat sursele citate.In ceea ce priveste taxarea pensiilor speciale, se lucreaza la definitivarea formei finale. Varianta este in prezent: sub 2.000 de lei impozit zero, peste 2.000 lei impozit 10%, intre 7.000 de lei si 10.000 de lei impozit de 30% pe suma care depaseste 7.000 de lei si de 900 lei plus 50% pentru ceea ce depaseste suma de 10.000 de lei.Sursele citate au dat un exemplu de calcul in cazul unei pensii speciale de 18.500 lei: 2.000 de lei plafon lunar neimpozabil conform Codului fiscal, rezulta 16.500 lei suma luata in calcul. Impozitul pe venitul din pensie 16.500X10=1.650 lei. Taxa va fi de 900+50%X (16.850 - 10.000) =4.325 lei.Cea mai mare pensie este in prezent de 74.219 lei, in Arges.