Cresteri de taxe pentru case si masini, in Bucuresti. Primaria spune ca nu le majoreaza si da vina pe Codul Fiscal

Astfel, cresterile pentru locuinte sunt de 1-2 lei pentru o garsoniera; 2 lei pentru apartament cu 2 camere; 2-4 lei pentru apartament cu 3 camere si 2-5 lei pentru apartament cu 4 camere.Cresterile pentru mijloacele de transport se diferentiaza in functie de capacitatea cilindrica. Pentru autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 2.000 cmc nu exista crestere intrucat coeficientul de indexare este mic, iar pentru autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 2.000 cmc cresterile variaza intre 13 si 84 de lei.Nivelul impozitului pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata, egala sau mai mare de 12 tone, nu a fost indexat.Primaria Capitalei precizeaza, insa, referindu-se la Proiectul de Hotarare "privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti incepand cu anul 2019", aprobat in sedinta CGMB de joi, ca, potrivit legii, Consiliul General adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul urmator, punctand ca PMB pune in aplicare prevederile Codului fiscal."Primaria Municipiului Bucuresti nu majoreaza taxele si impozitele, ci doar pune in aplicare prevederile Codului Fiscal. (...) Dupa cum Primaria Capitalei a anuntat public si in luna februarie a acestui an, NU Primarul General, Gabriela Firea, majoreaza taxele si impozitele locale asa cum in mod eronat si tendentios sugereaza unele publicatii.Avand in vedere faptul ca prevederea legala este imperativa, institutia noastra are obligatia de a pune in dezbatere publica si ulterior de a supune aprobarii CGMB proiectul de impozite si taxe locale pe anul 2019.Acesta prevede indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale cu un coeficient de 1,3%, care reprezinta indicele de inflatie comunicat de Ministerul de Finante. Conform articolului 491 alin.1 si alin. 2 din Codul Fiscal, nivelul impozitelor si taxelor locale se indexeaza anual pana la 30 aprilie, de catre consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior", se arata intr-un comunicat PMB.