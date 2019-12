Cu cat spune PNL ca va scadea pretul carburantilor dupa eliminarea supraaccizei

El a precizat ca foarte multi transportatori, desi platesc taxe la bugetul de stat, prefera sa alimenteze camioanele in alte tari, pentru ca in Romania pretul carburantului este mult prea mare."Foarte multi transportatori, companiile de transport din Romania, care platesc taxe la bugetul de stat, nu isi alimentau camioanele din Romania, pentru ca pretul la combustibil era mai scump din cauza acestei supraaccize, decat in alte tari europene mult mai dezvoltate, in care venitul mediu al oamenilor este mult mai ridicat.Daca faceti un calcul, supraacciza insemna 0.32 centi, cu TVA aferent inseamna 0,38 centi pe litru. Daca se face un calcul la un plin de 60 de litri, inseamna peste 20 si ceva de lei la un plin de combustibil", a subliniat Robert Sighiartau dupa votul din Camera Deputatilor privind eliminarea supraaccizei la carburanti.Intrebat daca este adevarat ca Ministerul de Finante a transmis ca prin eliminarea acestei supraaccize se incalca o directiva europeana, Robert Sighiartau a precizat ca a discutat cu Florin Citu pe aceasta tema si nu exista nicio problema."Florin Citu a fost semnatar al acestui proiect de lege, am discutat cu el inainte de dezbaterile din Comisia de Buget-Finante, nu este nicio contradictie cu directivele CE, pentru ca inclusiv in ianuarie 2017, pentru scurt timp, aceasta acciza a fost eliminata, a produs beneficii, in sensul ca pretul la pompa a scazut, apoi a fost reitrodusa de guvernarile PSD si asa cum am spus nu exista niciun fel de contradictie, niciun fel de problema cu CE", a afirmat Sighiartau.Totodata, deputatul PNL a dat asigurari ca Guvernul nu va introduce alte taxe in locul supraaccizei la carburanti."Aceste taxe nu au adus nimic bun la bugetul de stat, pentru ca guvernarile PSD au supraimpozitat, au supraaccizat, au introdus tot felul de taxe si biruri. Stiti ce s-a intamplat? Increderea contribuabilului, platitorului de taxe in Romania a scazut enorm in institutiile statului si statul nu a mai colectat cat colecta inainte.Guvernul PNL isi doreste ca fiecare taxa care este incasata la bugetul de stat sa se intoarca in buzunarul romanilor sau intr-un nivel de trai mai bun. Un ban platit catre stat trebuie sa se intoarca sub diferite forme: autostrazi, spitale. PNL a spus ca nu va intro ...citeste mai departe despre " Cu cat spune PNL ca va scadea pretul carburantilor dupa eliminarea supraaccizei " pe Ziare.com