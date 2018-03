Cui ii pasa de oamenii de afaceri? "Revolutia fiscala" zace de peste 3 luni in Parlament, cinci ordonante au modificat-o deja, mai sunt probleme nerezolvate

Proiectul de lege privind adoptarea OUG 79/2017 a fost adoptat de Senat pe 4 decembrie 2017. Trei zile mai tarziu, a ajuns la Camera Deputatilor, for decizional, iar pe 14 decembrie, Comisia de Buget ar fi trebuit sa prezinte un raport pe care deputatii urmau sa-l voteze in plen. Cu toate astea, raportul n-a fost terminat nici pana in ziua de azi.Intre timp, Guvernul a tot carpit "revolutia fiscala" prin mai multe ordonante de urgenta, dar, cu toate acestea, oamenii de afaceri atrag atentia ca inca mai sunt multe probleme in ordonanta 79 care trebuie rezolvate.Totodata, ei vor sa vada forma finala a legii, pentru ca se tem ca vor mai exista modificari. De fapt, pana cand toate ordonantele care modifica legislatia fiscala nu vor trece de Parlament, oamenii de afaceri nu vor sti cu certitudine care sunt regulile fiscale dupa care functioneaza in acest an.De ce intarzie votul? "Parlamentarii PSD nu se inteleg cu propriul guvern"Deputatul USR Cossette Chichirau, membru in Comisia pentru Buget din Camera Deputatilor, a declarat pentru Ziare.com ca proiectul a fost pus de mai multe ori pe ordinea de zi, insa apoi a fost scos.Unul dintre motive, spune deputatul, ar fi ca sunt multe amendamente bune din partea Opozitiei, iar parlamentarii Puterii incearca sa si le asume."Proiectul a fost pus de vreo doua, trei ori pe ordinea zi acum vreo cinci saptamani si a tot fost scos. Au fost multe amendamente si cred ca si-au dat seama de ce greseli au facut. Noi am depus amendamente si cred ca, la fel cum se intampla de obicei, cei de la Putere isi asuma amendamentele Opozitiei si spun ca sunt ale lor si ca ei au facut treaba asta buna.In general, pe orice lege unde noi depunem amendamente, ei o retrag de pe ordinea de zi, o repara daca isi dau ei seama ca s-ar crea in opinia publica un curent impotriva lor, si apoi prezinta din nou o forma modificata cum am propus si noi. Cam asta este tactica", ne-a declarat Cossette Chichirau.Deputatul USR mai afirma ca un alt motiv ar fi ca parlamentarii PSD nu se inteleg cu propriul ...citeste mai departe despre " Cui ii pasa de oamenii de afaceri? "Revolutia fiscala" zace de peste 3 luni in Parlament, cinci ordonante au modificat-o deja, mai sunt probleme nerezolvate " pe Ziare.com