Cum a fost detonata economia romaneasca printr-o ordonanta si de ce s-a apasat pe buton: Prostie sau rea-credinta?

Printre zeci de pagini de masuri se regasesc si cateva bune, insa multe dintre ele extrem de nocive, dintre care trei chiar letale pentru aceste domenii: taxa de 2% pe cifra de afaceri in industria energetica, taxa pe active de 0,2-0,4% in sistemul bancar si taxa de 3% din cifra de afaceri in industria de telecom.In primele zile dupa impact, reprezentantii Guvernului negau realitatea si se intreceau in explicatii la televizor ca masurile acestea nu sunt taxe si nu vor avea efecte asupra populatiei.Un pic mai tarziu, dupa ce efectele au inceput sa apara, Guvernul a incercat sa stinga focul cu furtunurile de apa. Mai exact, a aprobat Ordonanta 19 din 2019, care regleaza unele probleme din Ordonanta 114, printre care modul de calcul al taxei pe active. Insa nici incendiul si nici emisiile radioactive ale Ordonantei 114 nu se pot opri doar cu furtunuri cu apa. Care au fost efectele de care stim pana la acest moment?Preturi mai mariIn economie e ca in biliard. Daca lovesti o minge, trebuie sa prevezi cum acea minge va afecta traseul celorlalte mingi din joc si unde va ajunge fiecare dintre ele la final.Taxele majorate de aproape zece ori pe cifra de afaceri duc la preturi mai mari, platite de populatie. DIGI, Telekom, UPC si Vodafone au crescut preturile serviciilor de telecom pentru abonati.Nu au fost singurii care au majorat preturile. Inflatia din Romania a ajuns de trei ori mai mare decat media UE. Conform ultimelor date Eurostat, in august 2019, Romania a avut cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre toate statele Uniunii.ConcedieriCand angajatorul trebuie sa plateasca taxe mult mai mari decat in anul precedent, este nevoit sa mai reduca din forta de munca pentru a putea plati salariile.Telekom a restructurat 692 de pozitii din totalul de 5.831 de angajati. First Bank a concediat 379 de persoane si a inchis 40 de filiale, iar presedintele bancii a anuntat imediat dupa concedieri ca masurile sunt luate din cauza "mediului operational impredictibil, care ne determina sa ne reorganizam modelul de business pentru a ne asigura un viitor sustenabil". Adica, traduc eu, din cauza ordonantelor care introduc taxe enorme pe active peste noapte.Credite mai putine