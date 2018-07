Cum justifica Teodorovici amnistia fiscala: Trebuie sa ne gandim la costul disparitiei unor companii

A incercat insa sa justifice aceasta masura precizand ca, daca acele companii cu datorii nu vor fi ajutate, costul disparitiei lor va fi mai mare decat cel al amnistiei."Sunt cam 100 miliarde de lei datorii la bugetul de stat de la persoane fizice si judicice catre stat. Ponderea principala e a persoanelor juridice, unde sunt si marile companii de stat. Unde, din cauza unui management foarte "inteligent", s-a ajuns in aceasta situatie.Companiile de stat care nu mai au cum sa fie ajutate nici de catre stat si nici de catre alte companii partenere si care nu mai prezinta interes pentru alti investitori ar putea fi ajutate. Ca sa redevina atractive. Interesant ar fi sa ne gandim la costul disparitiei acestor companii, comparativ cu costurile amnistiei. Dar ar trebui sa avem grija ca din a doua zi sa nu sa se intample la fel. Se discuta, se cauta solutii", a declarat Teodorovici.Totodata, ministrul de Finante a criticat presa afirmand ca se grabeste sa critice masurile anuntate de Guvern si le-a spus jurnalistilor ca, "daca eu nu spun bine lucrurile, dumneavoastra stiind ce vreau sa spun, vreau sa va rog sa le transmiteti asa cum trebuie"."Amnistia fiscala vad ca e un subiect foarte la moda. Mi-as dori ca cei care se grabesc sa ne critice, mai ales din zona mass-media, sa se gandeasca: oamenii au nevoie de informatie curata despre acest subiect. Daca eu nu spun bine lucrurile, dumneavoastra, stiind ce vreau sa spun, vreau sa va rog sa le transmiteti asa cum trebuie", a subliniat ministrul.Intrebat daca aceasta amnistie fiscala nu reprezinta un cadou pentru cei care au datorii la stat, Eugen Teodorovici a precizat ca vor exista si exceptii de la aceasta masura."Absolut deloc (amnistia nu reprezinta un cadou - n.red) . Insolventa si alte tipuri de datorii nu intra la amnistie. Cei care au datorii la chirie nu intra in posibila amnistie. Se prevad categorii care nu pot fi amnistiate. Hai sa discutam cand vom avea o forma mai clara a textului", a mai afirmat ministrul de Finante.La inceputul lunii iulie, Eugen Teodorovici a anuntat ca se va discuta in cadrul coalitiei de guvernare si Guvernului despre introducerea amnistiei fiscale."Este in lucru un astfel de mecanism, ar putea stimula economia, nu pot sa va dau acum detalii. Vom discuta in coalitia de guvernare si in Guvern, vom vedea daca ...citeste mai departe despre " Cum justifica Teodorovici amnistia fiscala: Trebuie sa ne gandim la costul disparitiei unor companii " pe Ziare.com