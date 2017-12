Cum va arata piata auto in 2018? Romanii vor vrea sa-si vanda toate rablele, dupa noua taxa auto

Parcul auto din Romania era imbatranit inca dinaintea eliminariii timbrului de mediu. Potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) aferente structurii parcului auto din 2016, jumatate dintre masinile care circulau pe soselele tarii erau deja mai vechi de 11 ani.Mai exact, din cele 5.470.578 de autoturisme deja inmatriculate in ianuarie, o cincime (1.148.191 unitati) erau mai vechi de 20 de ani. In plus, alte aproape 30% dintre autoturisme (1.589.892 unitati) iesisera pe poarta fabricilor in urma cu mai mult de 11 ani.In schimb, doar 7,6% dintre masini (419.074 unitati) erau mai noi de 5 ani.Cu 70% mai multe masini second-handVarsta medie a parcului auto din Romania era in ianuarie cu 4,5 ani mai mare decat a celui din UE. Mai precis, varsta medie a unui autoturism din UE era de 8,5 ani, iar a unuia din Romania, de 13 ani. Iar lucruri s-au schimbat mult in rau de la acel moment.Din februarie pana la inceputul acestei luni se inscrisesera in trafic nu mai putin de 474.000 de autoturisme second-hand, cu 58% mai multe decat in intreg anul 2016, informeaza Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autovehicule (APIA).Cei mai multi dintre romanii care si-au cumparat masini rulate au ales unele vechi. In februarie, prima luna de dupa eliminarea timbrului de mediu, 67% dintre masinile inmatriculate aveau peste 10 ani.In Romania masinile mai vechi de 10 ani reprezinta acum 73% din parcul auto national, in timp ce in UE ponderea lor este de 42%.Pe primele trei locuri in topul masinilor second-hand preferate de romani sunt de ani buni cele fabricate de Volkswagen, Opel si Ford.Muream cu zile pe sosele dinaite sa le aglomeram cu rableComisia Europeana (CE) constata la inceputul anului ca pe sosele unei singure tari membre UE se moare mai des in accidente rutiere decat pe cele din Romania. Este vorba despre Bulgaria, unde 99 de persoane dintr-un milion isi pierd viata in accidente de masina.La noi in tara, lucrurile stau aproape la fel de rau, cu 97 de oameni dintr-un milion morti anual in evenimente rutiere nefericite. Comparativ, in Suedia si Marea Britanie doar 28 de cetateni dintr-un milion mor in fie... citeste mai departe despre " Cum va arata piata auto in 2018? Romanii vor vrea sa-si vanda toate rablele, dupa noua taxa auto " pe Ziare.com