Cum vrea guvernul sa aduca bani la buget: Taxa pe zaharul din suc, acciza mai mare la tigari, pensii impozitate si reduceri de posturi

Mai exact, Executivul vrea sa majoreze acciza la tigari si sa introduca o taxa pentru bauturile racoritoare cu continut ridicat de zahar. Si dupa ce aceste masuri vor intra in vigoare, cel mai probabil se vor reflecta si in preturile la raft.Totodata, se urmareste si impozitarea pensiilor speciale, reducerea posturile de secretari de stat la nivelul ministerelor si a cabinetelor acestora, blocarea posturilor din sectorul bugetar si abrogarea sporului de 15% din salariul de baza pentru conditii grele si vatamatoare.Taxa pentru bauturile racoritoare cu continut ridicat de zaharIn sedinta de luni, Guvernul va lua in discutie o ordonanta de urgenta prin care va fi introdusa, printre altele, o taxa pentru bauturile racoritoare cu continut ridicat de zahar, potrivit unor surse citate de Agerpres.Astfel, la propunerea Ministerului Sanatatii se are in vedere introducerea sub forma de acciza nearmonizata a unei taxe pentru bauturile racoritoare cu continut ridicat de zahar de cel putin 5 grame la 100 de mililitri (ml) pe produs.Acciza va fi de 0,8 lei/litru pentru 5-8 grame/100 de ml si de un leu pe litru pentru mai mult de 8 grame pe 100 ml si va fi datorata de producatori, de importatori sau de cei ce vor achizitiona intracomunitar. Masura, argumenteaza oficialii, are ca scop descurajarea consumului de produse nesanatoase.Potrivit surselor citate masura ar urma sa intre in vigoare in septembrie, iar impactul este semnificativ: de 320 milioane lei in patru luni de aplicare.Acciza la tigari va fi majorataTot din luna septembrie Guvernul vrea sa majoreze acciza la tigarete de la 483,74 lei/1.000 de tigarete in prezent la 503,97 lei/1.000 de tigarete, potrivit unor surse citate de Profit.ro.Aceasta crestere a accizei va duce la scumpirea unui pachet de tigari cu aproximativ 40 de bani.Din majorarea accizei, precizeaza sursele citate, statul ar urma sa incaseze in perioada septembrie-decembrie circa 160 de milioane de lei.Pensiile speciale vor avea un sistem de impozitare gradualaOrdonanta care va fi adoptata luni mai prevede ca pensiile speciale vor avea un sistem de impozitare graduala, intre 10% si 50%, la cuantumuri diferite, au declarat surse oficiale citate de Mediafax.Astfel, pensiile sub 2.000 de lei nu sunt impozitate, cele intre 2000 si 7.000 de lei vor av ...citeste mai departe despre " Cum vrea guvernul sa aduca bani la buget: Taxa pe zaharul din suc, acciza mai mare la tigari, pensii impozitate si reduceri de posturi " pe Ziare.com