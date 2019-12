Daca TVA ar scadea la 16%, am avea cea mai redusa cota din UE. Impactul la buget e urias

Propunerea legislativa a primit, marti, aviz favorabil in Comisia de Buget-Finante a Camerei Deputatilor.Practic, proiectul aduce modificari Codului Fiscal si prevede, pe langa reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19 la 16%, si extinderea aplicarii cotei de 5%, fata de cota redusa de 9%, pentru "livrarea de alimente destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele".In 21 octombrie, Senatul a dat vot favorabil proiectului, iar in Camera Deputatilor - care este for decizional - va fi dezbatut miercuri, in ideea de a se aplica de la 1 ianuarie 2020.El a fost initiat de deputatul Florin Roman si sustinut de alti liberali: Gabriel Andronache, Lucian-Ovidiu Heius, Sorin-Dan Moldovan, Nicolae Neagu. Totusi, premierul Ludovic Orban a transmis ca proiectul nu e sustinut de intreg partidul, iar presedintele Klaus Iohannis a avertizat ca masura nu este oportuna acum pentru buget.Cota generala de TVA in statele membre UELa 1 ianuarie 2019, in tarile UE, cota generala de TVA era cuprinsa intre 27% (Ungaria) si 17% (Luxemburg).Cu 19%, Romania se afla in plutonul statelor cu valoare mai redusa a taxei pe valoare adaugata, dupa cum se observa mai jos:Ungaria - 27%Croatia- 25%Danemarca - 25%Suedia - 25%Grecia - 24%Finlanda - 24%Irlanda - 23%Polonia - 23%Portugalia - 23%Slovenia - 22%Italia - 22%Belgia - 21%Cehia - 21%Spania - 21%Letonia - 21%Lituania - 21%Olanda - 21%Estonia - 20%Bulgaria - 20%Franta - 20%Austria - 20%Slovacia - 20%Marea Britanie - 20%Germania - 19%Cipru - 19%Romania - 19%Malta - 18%Luxemburg - 17%Astfel, daca Romania ar scadea cota generala de TVA la 16%, atunci am ajunge la cel mai mic nivel din intreaga UE.Avem cel mai mare deficit la incasarea TVA din UEPotrivit unui studiu al Comisiei Europene publicat pe 5 septembrie, Romania a inregistrat cel mai mare deficit de incasare a TVA la nivel national, 36% din veniturile din TVA preconizate nefiind incasate in 2017.Romania este urmata de Grecia (34%) si Lituania (25%). Cele mai mici deficite sunt in Suedia, Luxemburg si Cipru, unde veniturile din TVA sunt deficitare in medie cu doar 1%.Comis ...citeste mai departe despre " Daca TVA ar scadea la 16%, am avea cea mai redusa cota din UE. Impactul la buget e urias " pe Ziare.com