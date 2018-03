"Am promis modificari cu privire la depunerea Declaratiei 600. In consecinta, Guvernul introduce astazi in dezbatere publica o varianta a declaratiei. Cele mai bune propuneri urmeaza sa fie incluse in proiectul final. Sunt sigura ca acesta nu poate fi decat o veste buna", a declarat Viorica Dancila.Potrivit premierului, Guvernul propune ca, pe viitor, romanii care trebuie sa depuna Declaratia 600 urmeaza sa:plateasca CAS si CASS calculate la venitul estimat pentru anul in curs, si nu la venitul realizat in anul precedent, asa cum prevede legislatia actualanu mai aiba de respectat 5 termene de plata a contributiilor (in fapt sunt 4 termene de plata, plus cel de depunere - n.red.), ci unul singur, care va fi fixat la data de 31 martie din anul urmator depunerii declaratieibeneficieze de bonificatii in cazul in care depun declaratia online si/sau platesc in avans, inainte de termenul limitaaiba calitatea de asigurat de la data depunerii declaratiei, nu de la data efectuarii de plati, ca in prezent.In plus, potrivit Vioricai Dancila, Guvernul propune ca persoanele cu venituri mici sau fara venituri sa beneficieze de asigurare de sanatate vreme de 12 luni daca platesc CASS la nivelul a 6 salarii minime brute (in valoare de 1900 de lei - n.r.), nu la nivelulul a 12 salarii minime, asa cum sunt obligati sa o faca in prezent.Potrivit Vioricai Dancila, MFP va face publica astazi intreaga documentatie si va astepta propuneri pentru imbunatatirea propunerii legislative.Citeste si:Ministrul Finantelor anunta cum se modifica Declaratia 60013 intrebari si raspunsuri despre Declaratia 600, un chin pentru sute de mii de romani ...citeste mai departe despre " Dancila anunta cum vrea Guvernul sa modifice Declaratia 600. Azi e gata proiectul " pe Ziare.com