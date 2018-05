Darius Valcov a chemat AmCham si Consiliul Investitorilor Straini sa discute despre Pilonul II. Iata pozitia lor oficiala

AmCham a confirmat pentru Ziare.com faptul ca Darius Valcov i-a invitat pe oamenii de afaceri din Consiliul Investitorilor Straini si AmCham sa discute, miercuri, pe marginea documentului pe care acestia l-au trimis Guvernului, zilele trecute, si prin intermediul caruia sustineau mentinerea Pilonul II de pensii private.AmCham nu refuza dialogul cu Guvernul, dar nu poate onora invitatia intr-un termen atat de scurt, de pe o zi pe alta.Motivul: initiativei de sustinere a Pilonului II de pensii - lansata de AmCham si de Consiliul Investitorilor Straini - i s-a alaturat si Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei. In aceste conditii, oamenii de afaceri vor avea nevoie de cateva zile in plus pentru a discuta si a-si asigura reprezentarea potrivita la intalnirea cu reprezentantii Guvernului.Potrivit informatiilor confirmate de AmCham, pentru Ziare.com, oamenii de afaceri isi doresc sa discute cu Guvernul abia dupa conferinta organizata pe tema Pilonului II de pensii de Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, joi, 24 mai.Reamintim ca inca de pe 15 mai, in contextul vehicularii suspendarii platii contributiilor la Pilonul II de pensii incepand cu luna iulie, AmCham a trimis Guvernului un document in care prezinta, cu argumente, necesitatea mentinerii acestui tip de contributie, in Romania.Ulterior, AmCham a postat pe site-ul propriu un comunicat de presa in care isi argumenta punctul de vedere.In respectivul comunicat se arata, printre altele, ca:"In numele celor peste 430 de companii membre - americane, internationale si romanesti - ce sustin prin activitatea lor economica peste 250.000 de angajati romani si familiile acestora, Camera de Comert Americana in Romania (AmCham Romania) isi exprima ingrijorarea cu privire la orice masuri si politici ce ar putea afecta bunastarea angajatilor atat in perioada vietii active, cat si ulterior, la pensie, si ar reduce in acelasi timp potentialul de dezvoltare a pietei financiare romanesti.In mod specific, AmCham Romania isi exprima sustinerea pentru mentinerea actualului model de functionare a sistemului de pensii administrate privat, fiind un sistem de asigurari cu o sustenabilitate dovedita pe ...citeste mai departe despre " Darius Valcov a chemat AmCham si Consiliul Investitorilor Straini sa discute despre Pilonul II. Iata pozitia lor oficiala " pe Ziare.com