Data pana la care se depun declaratia unica si formularul pentru 2%, amanata oficial. OUG a fost publicata in Monitorul Oficial

Astfel, cele doua formulare pot fi depuse acum pana pe 31 iulie. Termenul initial era 15 martie."Vom adopta azi un act normativ prin care venim in sprijinul contribuabililor persoane fizice si ONG-urilor. Persoanele fizice care au obligatia depunerii declaratiei unice vor avea mai mult timp la dispozitie pentru a-si indeplini obligatiile, am prelungit acest termen de la 15 martie la 31 iulie.Toti cei care isi platesc obligatiile pana la sfarsitul lui iulie vor beneficia de o bonificatie de 5%. Din respect fata de timpul cetatenilor, declaratia se completeaza si se depune online, atat prin Spatiul Privat Virtual, cat si prin eguvernare.ro.Pentru a veni in sprijinul cetatenilor care doresc sa doneze 2 sau 3,5% din impozitul pe venit, prelungim termenul de depunere a acestui document pana la 31 iulie 2019", a anuntat Dancila, marti, la inceputul sedintei de guvern.Cine trebuie sa depuna Declaratia unicaPotrivit prevederilor Codului Fiscal, Declaratia unica se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania sau/si din strainatate, care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii.Formularul se completeaza si se depune si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri si care opteaza pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.Potrivit ANAF, persoanele fizice au obligatia:declararii impozitului pe veniturile realizate din Romania sau/si din strainatate in anul 2018;declararii impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din Romania in anul 2019;declararii venitului estimat pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale pentru anul 2019 si, dupa caz, a declararii contributiilor sociale datorate in anul fiscal 2018.Veniturile supuse declararii sunt:activitati independente, pentru care venitul net se stabileste in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;venituri din drepturi de proprietate intelectuala, cu exceptia contribuabililor pentru care impozitul se retine la sursa;cedarea folosintei bunurilor pentru care venitul net se stabileste in sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli;