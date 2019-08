Datoriile pentru care ANAF pune popriri pe conturi - termene si conditii

Actul normativ se adreseaza contribuabililor ce datoreaza o suma de bani catre buget pentru care incepe mecanismul fiscal al executarii silite.Executarea silita incepe prin emiterea somatiei de plata, iar termenul de plata al unei sume comunicate prin somatie este de 15 zile de la comunicare, conform art. 230 din Codul de Procedura Fiscala.Dupa trecerea acestui termen, autoritatea fiscala este in masura sa treaca la procedurile de executare silita, iar metoda cel mai des intalnita este poprirea conturilor bancare ale debitorului.Procedura analizata astazi instituie termenele in care vor fi poprite conturile bancare ale debitorilor in functie de marimea acestora, astfel:a) Contribuabili mari;b) Contribuabili mijlocii;c) Contribuabili mici si alte categorii de debitori;d) Debitori persoane fizice.Pentru contribuabilii mari infiintarea popririlor asupra disponibilitatilor banesti se va face in urmatoarele termene:15 zile de la emiterea somatiei pentru obligatii bugetare neachitate cu suma mai mare de 40.000 de lei;90 de zile de la comunicarea somatiei pentru obligatii bugetare neplatite intre 20.000 si 40.000 de lei;180 de zile de la comunicarea somatiei pentru obligatii restante cu sume intre 3.000 si 20.000 de lei.Pentru debitorii contribuabili mijlocii, infiintarea popririi asupra disponibilitatilor banesti se va face in urmatoarele termene:15 zile de la emiterea somatiei pentru obligatii bugetare neachitate cu suma mai mare de 40.000 de lei;90 de zile de la comunicarea somatiei pentru obligatii bugetare neplatite intre 10.000 si 40.000 de lei;180 de zile de la comunicarea somatiei pentru obligatii restante cu sume intre 1.500 si 10.000 de lei.Pentru contribuabilii mici si alte categorii de debitori termenul de emitere a popririi asupra disponibilitatilor banesti este:15 zile de la emiterea somatiei pentru obligatii bugetare neachitate cu suma mai mare de 10.000 de lei;90 de zile de la comunicarea somatiei pentru obligatii bugetare neplatite intre 5.000 si 10.000 de lei;180 de zile de la comunicarea somatiei pentru obligatii restante cu sume intre 500 si 5.000 de lei.P ...citeste mai departe despre " Datoriile pentru care ANAF pune popriri pe conturi - termene si conditii " pe Ziare.com