De ce sunt suparati francezii? Tara lor ocupa primul loc in topul celor mai mari taxe

Anul trecut, veniturile totale din taxe (impozite si cotizatii sociale) au reprezentat, in medie, 34,2% din Produsul Intern Brut al celor 36 de state membre OCDE, fata de 34% din PIB in 2016. Este vorba de cel mai ridicat nivel inregistrat din anul 1965, cand organizatia cu sediul la Paris a inceput sa publice date statistice cu privire la acest indicator, transmite Reuters.In Franta, veniturile din taxe au crescut in 2017 pana la 46,2% din PIB, depasind Danemarca unde veniturile din taxe au scazut pana la 46% din PIB. La polul opus, Mexicul avea cea mai mica povara fiscala din OCDE, veniturile din taxe reprezentand 16,2% din PIB.Presiunea fiscala mare din Franta este un motiv de nemultumire in randul opiniei publice. Ciocniri violente intre scutieri si protestatarii din miscarea denumita "Vestele galbene" au avut loc incepand din 17 noiembrie pe strazile Parisului, protestatarii fiind nemultumiti de taxele mari la combustibili.OCDE subliniaza ca veniturile din taxe au crescut anul trecut in 19 state membre si au scazut in 16 state. Cel mai mult au crescut veniturile din taxe in Israel, 1,4 puncte procentuale pana la 32,7% din PIB, si SUA, 1,3 puncte procentuale pana la 27,1% din PIB.Comparativ cu situatia din 2009, inaintea crizei financiare mondiale, ponderea taxelor in PIB este mai mare in 21 de state membre ale OCDE si doar in opt tari ponderea taxelor in PIB a scazut comparativ cu 2009.Infiintata in anul 1961, OCDE joaca un rol de consiliere pentru guvernele tarilor puternic dezvoltate, in materie de politica economica, sociala si de guvernare. Cele 36 de state membre OCDE detin impreuna aproximativ 60% din economia mondiala, 70% din comertul mondial si 20% din populatia lumii.