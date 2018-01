Potrivit unor surse citate de Profit.ro, se pare ca termenul de depunere va fi amanat pentru 31 martie, insa ar urma sa fie anuntate oficial si alte modificari precum cresterea plafonului de venituri care sa oblige contribuabilul la completarea formularului.Modificarea plafonului care obliga contribuabilul la depunerea Declaratiei 600 nu se poate face insa repede, din cauza ca un Guvern interimar nu poate schimba Codul Fiscal. In plus, in ianuarie este si vacanta parlamentara.Declaratia 600 prevede ca incepand de la 1 ianuarie 2018 li se va retine CAS persoanelor fizice care in anul fiscal precedent au obtinut venituri peste nivelul salariului minim brut pe tara (1.900 lei - n.r.) din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investitii sau venituri din alte surse.Daca veniturile obtinute in conditiile deja enuntate ajung sa echivaleze cu 12 salarii de baza minime brute pe tara (22.800 lei - n.r.), persoanei i se va retine si CASSDeclaratia 600 era utilizata in anii trecuti de persoanele cu activitati independente pentru contributiile la CAS, insa de anul acesta se depune si pentru cele la CASS. In consecinta, numarul celor care trebuie sa o depuna a crescut.In acest an, circa 210.000 de romani vor avea obligatia de a depune Declaratia 600, potrivit estimarilor ANAF.Citeste mai departe despre " Declaratia 600 se amana pana in martie. Ce modificari ar urma sa anunte PSD (Surse) " pe Ziare.com