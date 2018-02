Declaratia si plata contributiilor sociale s-ar putea simplifica de la 1 martie 2018

"In contextul prorogarii termenului de depunere a Declaratiei 600, la nivelul Ministerului Finantelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare si plata a CAS si CASS datorate de persoanele fizice. Se are in vedere reducerea numarului de declaratii depuse de persoanele fizice, prin unificarea unor formulare, ca un pas important in indeplinirea obiectivelor prevazute in Programul de Guvernare privind reducerea numarului de formulare solicitate de ANAF si depunerea unui formular pe an pentru cei care au venituri din activitati independente", se spune intr-un comunicat al MFP.Proiectul de act normativ va face obiectul dezbaterii publice si consultarii cu categoriile de persoane fizice care au obligatia platii CAS si CASS, da asigurari MFP.Potrivit sursei citate, termenul preconizat pentru finalizarea noului mecanism este 1 martie 2018, astfel incat sa se asigure timpul necesar pentru informarea persoanelor fizice cu privire la obligatiile declarative si de plata a contributiilor sociale.