Declaratia Unica mai poate fi depusa pana marti, 31 iulie 2018

"Marti, 31 iulie 2018 este ultima zi in care se poate depune Declaratia Unica. Contribuabilii persoane fizice pot depune Declaratia online, prin intermediul aplicatiei care poate fi accesata la adresa https://declunica.anaf.ro/, cu numele de utilizator si parola contului personal din Spatiul Privat Virtual, prin certificat digital calificat sau prin intermediul portalului e-guvernare.ro. De asemenea, Declaratia Unica se poate depune si in format hartie direct la registratura administratiilor fiscale ale ANAF, sau prin posta, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire", se arata intr-un comunicat al MFP remis AGERPRES.Declaratia unica se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din Romania si/sau din strainatate, si de cele care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii.Persoanele care nu realizeaza venituri si aleg sa plateasca contributia de asigurare de sanatate au, de asemenea, obligatia de a depune Declaratia Unica."Pentru depunerea online a Declaratiei Unice pana la 31 iulie 2018 se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit aferent anului 2018 si platit integral pana la 15 martie 2019. Bonificatia se acorda corespunzator si pentru contributiile sociale datorate potrivit legii", precizeaza MFP.Nedepunerea la termenul prevazut de lege de catre persoanele fizice a Declaratiei Unice se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 500 lei, potrivit art. 336, alin. (3) din Codul de Procedura Fiscala.Incepand cu anul 2019, Declaratia Unica se va depune exclusiv online, potrivit legislatiei fiscale in vigoare.Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marti, la TVR1, ca au fost depuse peste 602.000 de declaratii unice, iar 30% in format online."Partea buna la declaratia unica este ca pana la finalul zilei de ieri (luni n.r.) sunt peste 602.000 de declaratii unice depuse, 30% online, ceea ce este o crestere fantastic de mare, pentru ca era 5% la inceputul anului. 31 iulie este termen final de depunere a declaratiei unice, fie ca e pe hartie, fie ca e online, dupa care toti colegii mei de la ANAF vor introduce ei in spatiul virtual ce s-a depus pe hartie, dar acea persoana nu mai are reducerea de 5% daca depune pe hartie. Daca depune online are o reducere de 5% la obligatiile fiscale pentru acest an", a explicat Teodorovici.Acesta a spus ca pana la 1 septembrie cei care au depus pe hartie vor putea intra cu parola de acasa in spatiul virtual sa isi confirme datele introduse de ANAF, iar dupa aceasta data "toate vor fi online si se comunica numai online intre noi si contribuabili".