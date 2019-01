Declaratia unica se depune anul acesta doar online. Bonificatiile sunt in formular, dar in lipsa bugetului sunt incerte

Ordinul ANAF nr. 49/2019 aproba modelul si continutul formularului "Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice".Scopul acestui formular este de a raporta situatia finala a veniturilor pentru anul 2018, cand contribuabilul cunoaste deja veniturile realizate, avand termenul de plata a diferentelor de impozit data de 15 martie 2019. Pentru anul 2018, formularul Declaratiei unice tine cont de cele doua bonificatii deja acordate, respectiv transmiterea electronica a declaratiei pana in data de 31 iulie 2018 - reducere 5% si pentru plata impozitelor pana in data de 15 decembrie 2018 - reducere 5%.Pentru anul 2019, contribuabilii trebuie sa estimeze veniturile ce se vor realiza si trebuie sa completeze sectiunea din declaratie corespunzatoare acestui an. Termenul de plata a impozitului pentru anul 2019 este data de 15 martie 2020.Foarte important: formularul in sine contine si o rubrica de bonificatii aferenta anului 2019. Codul fiscal stabileste faptul ca o eventuala bonificatie se aproba prin legea bugetului de stat. Urmeaza sa vedem daca se acorda aceasta bonificatie, in functie de cum se va aproba Legea bugetului de stat pentru anul 2019, cand aceasta va fi adoptata de Parlament.Trebuie sa tinem cont ca in acest an Declaratia unica se depune doar in format electronic. Nu se admite depunerea in format hartie la registratura autoritatii fiscale.Declaratia contine si rubricatia directionarii procentului de 2% din impozitul pe venit catre entitati non-profit sau a procentului de 3,5% din impozitul pe venit, catre unitati non-profit acreditate cu un serviciu social licentiat.Declaratia se depune si de catre persoane rezidente in Romania ce au realizat in anul 2018 venituri din strainatate impozabile in Romania. Aici trebuie dezvoltata analiza pe situatie concreta.Daca un contribuabil incepe pe parcursul exercitiului sa realizeze venituri, cum ar fi de exemplu, venituri din chirii sau venituri din activitati independente, va depune Declaratia unica cu venitul estimativ in termen de 30 de zile de la evenimentul ce a condus la realizarea venitului.Declaratia contine rubricatia n ...citeste mai departe despre " Declaratia unica se depune anul acesta doar online. Bonificatiile sunt in formular, dar in lipsa bugetului sunt incerte " pe Ziare.com