Declaratia Unica se poate depune de acum online. Iata ce pasi trebuie urmati

"Incepand de astazi, 16 mai 2018, orice persoana care realizeaza venituri din activitati economice sau alte categorii de venituri are posibilitatea sa le declare online prin intermediul formularului electronic inteligent al Declaratiei Unice disponibil in Spatiul Privat Virtual (SPV) ", informeaza Ministerul de Finante pe pagina de Facebook Formularul calculeaza automat cuantumul impozitelor si contributiilor datorate de persoanele fizice la bugetul de stat. Formularul poate fi accesat pe portalul ANAF in sectiunea "Spatiul Privat Virtual", rubrica Descarcare declaratii.Ministerul de Finante anunta ca a transmis, prin posta, fiecarui contribuabil o scrisoare personalizata, care contine parola pentru a accesa mediul online pentru a-si depune declaratia online."Asa cum am promis, astazi am facut un pas important catre viitor: orice persoana fizica poate sa depuna online Declaratia Unica si astfel sa economiseasca timp si bani. Vreau sa eficientizez activitatea ANAF, vreau sa reduc birocratia fiscala si sa incurajez trecerea de la hartie la mediul electronic online", a precizat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.Daca Declaratia unica este depusa online pana pe 15 iulie 2018 si plata obligatiilor se efectueaza integral pana la data de 15 martie 2019, inclusiv, se acorda o reducere de 5% din suma totala datorata bugetului de stat, iar daca suma datorata, stabilita la nivelul veniturilor estimate pentru anul 2018, este platita integral pana pe 15 decembrie 2018, se acorda o reducere suplimentara de 5% din suma datorata.Declaratia unica reuneste sapte declaratii:Declaratia 200 (veniturile realizate din Romania); Declaratia 201 (veniturile realizate din strainatate); Declaratia 220 (venitul estimat/norma de venit); Declaratia 221 (normele de venit pentru agricultura); Declaratia 600 (stabilirea contributiilor de pensii - CAS - si sanatate - CASS - datorate statului); Declaratia 604 (stabilirea CASS pentru persoanele fara venituri); Declaratia 605 (cererea de stopare a platii CASS pentru persoanele fara venituri)Principalele categorii de venituri care trebuie declarate de persoanele fizice provin din:activitati independente;cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda;activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;piscicultura si/sau silvicultura;transferul titlurilor de valoare