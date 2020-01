Declaratia unica va include veniturile din tranzactionarea criptomonedelor

"Suntem in al treilea an de declarare a veniturilor prin prisma unui formular consolidat care a suferit de-a lungul acestor ani modificari mai mult de format. Va suferi modificari si, in curand, veniturile din tranzactionarea criptomonedelor vor trebui declarate prin prisma acestui formular. Restul modificarilor sunt mai mult de forma, nimic material.Ce vreau sa retineti vizavi de declaratia unica este ca termenul de depunere a formularului este 16 martie 2020. Nu avem nicio informatie cu privire la prelungirea termenului asa cum s-a intamplat in anii precedenti. Data de 16 martie 2020 este si termen de plata a impozitului pe venit pentru anul 2019 si a contributiei sociale de sanatate sau a contributiei la pensie pentru anul 2019. De vreo doi ani nu mai avem decizie de impunere. Deci va rog frumos nu asteptati deciziile prin posta pentru ca nu o sa vina", a spus Corina Mindoiu.Ea a explicat ca se aplica principiul autoimpunerii in sensul in care contribuabilul isi calculeaza taxele aferente veniturilor realizate, cauta contul pentru plata lor si tot el plateste.Reprezentantii firmei de consultanta le recomanda contribuabililor sa nu astepte pana 16 martie depunerea declaratiei pentru ca exista riscul ca Spatiul Privat Virtual sa se blocheze.Corina Mindoiu a mai spus ca in ultima jumatate a anului trecut Directia Antifrauda a desfasurat o campanie tematica ce a vizat tratamentul fiscal din punct de vedere al impozitului pe venit si contributiilor sociale pentru tichetele cadou achizitionate de companii. In urma controalelor au fost descoperite doua situatii: tichete cadou acordate propriilor angajati si tichete cadou acordate angajatilor companiilor partenere pentru a creste vanzarile.