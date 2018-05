Deloitte: 8 state UE au scazut impozitul pe profit. Romania nu mai poate miza pe avantajul fiscalitatii ca sa atraga investitii

Chiar si in noul context, cota de impozit pe profit din Romania continua sa se afle printre cele mai mici din UE, clasandu-se pe pozitia a sasea.Totusi, vecinii Romaniei, Ungaria si Bulgaria, au cote semnificativ mai mici, respectiv 9% si 10%, arata studiul."Deciziile de scadere a cotelor de impozit pe profit in 2017-2018 luate aproape simultan de opt state membre reprezinta o schimbare substantiala de abordare. Pana anul trecut, marea majoritate a tarilor UE au tratat cu precautie reducerea fiscalitatii. Este de asteptat ca tendinta sa continue in anii urmatori avand in vedere declaratiile oficiale ale unor state, cum ar fi Franta, Polonia sau Belgia.In acest context, devine evident faptul ca Romania va putea miza tot mai putin pe fiscalitatea redusa ca avantaj major de atragere a investitorilor si ca va trebui sa se concentreze pe alte politici favorabile pentru mediul de business, cum ar fi predictibilitatea si stabilitatea legislativa, reducerea birocratiei, dezvoltarea infrastructurii, pregatirea fortei de munca", spune Dan Badin, partener coordonator Servicii Fiscale si Juridice Deloitte Romania.Citeste si PSD se lauda ca i-a scos pe romani din saracie, de cand e la putere, afacerile merg bine si se va trece la investitiiDancila vrea investitii de 1 miliard de euro in Romania. Dragnea anunta ca va simplifica schemele de ajutor de statConform analizei citate, 13 state membre si-au diminuat cotele de impozit pe profit incepand din 2013, dintre care 8 (Belgia, Croatia, Ungaria, Italia, Luxemburg, Polonia, Slovacia, Regatul Unit) in 2017-2018, si doar trei state membre au majorat cotele de impozit pe profit in ultimii cinci ani: Grecia in 2015, Slovenia in 2017 si Letonia in 2018.Statele membre cu cele mai mici cote de impozit pe profit sunt: Ungaria (9%), Bulgaria (10%), Irlanda (12,5%), Cipru (12,5%), Lituania (15%), Polonia (15%, dar numai pentru micile afaceri), Romania (16%).Statele membre cu cele mai mari rate de impozit pe profit sunt: Franta (33,33%), Germania (cca 30-33%: rata totala rezulta din cumularea cotei la nivel national cu supra taxa de solidaritate si taxa municipala), Belgia (29%)."Cauza principala a reducerii cotelor de impozit pe profit o reprezinta ...citeste mai departe despre " Deloitte: 8 state UE au scazut impozitul pe profit. Romania nu mai poate miza pe avantajul fiscalitatii ca sa atraga investitii " pe Ziare.com