Deloitte: Masuri fiscale luate de mai multe state pentru combaterea efectelor COVID-19

Pentru a ajuta companiile sa surmonteze dificultatile create de noua stare de fapt, cele mai multe state au anuntat masuri inclusiv in zona fiscala, majoritatea vizand amanarea platii taxelor, in special cele datorate pentru angajati, dar si scutiri de taxe sau de penalitati in anumite situatii. In prim plan stau deciziile care vizeaza angajatii, printre care se afla flexibilizarea programului si conditiilor de munca, cu accent pe munca la distanta, si facilitati la plata contributiilor sociale pentru angajatori.Spre exemplu, Germania a anuntat un program de combatere a efectelor pandemiei axat pe patru piloni, respectiv flexibilizarea conditiilor de munca pentru angajati, protejarea lichiditatilor companiilor prin amanarea platii unor taxe si reducerea platilor anticipate, accesul firmelor la imprumuturi garantate de stat, cu dobanda foarte redusa (autoritatile sustin ca suma acordata pentru finantarea companiilor este nelimitata), iar al patrulea pilon este reprezentat de intarirea coeziunii economice la nivel european.Cehia a anuntat, de asemenea, masuri pentru sprijinirea companiilor aflate in dificultate. Printre cele mai importante se numara acordarea de imprumuturi fara dobanda firmelor afectate de pandemie. In plus, se acorda o serie de facilitati fiscale companiilor, cum ar fi scutirea de penalitati pentru cele care intarzie depunerea declaratiei de impozit pe profit, dar nu mai mult de 1 iulie 2020 (termenul actual este 1 aprilie), si, implicit, amanarea termenului de plata cu trei luni, fara documentatie suplimentara.In cazul altor declaratii fiscale depuse cu intarziere, pentru a fi scutiti de penalitati, contribuabilii vor fi obligati sa demonstreze ca intarzierea declararii, respectiv a platii, a fost cauzata de pandemia de COVID-19.Poate una dintre cele mai importante masuri pentru firmele afectate de pandemie este anuntata de Polonia, care ofera firmelor posibilitatea de a deduce pierderea fiscala inregistrata in 2020 din veniturile realizate in 2019. In plus, autoritatile poloneze anunta scutiri de penalitati si inlesniri la plata in diverse situatii, dar si extinderea schemelor de ajutor de stat.Ungaria actioneaza in sprijinul mediului de afaceri prin intermediul sistemului bancar. Banca Centrala a Ungariei a so ...citeste mai departe despre " Deloitte: Masuri fiscale luate de mai multe state pentru combaterea efectelor COVID-19 " pe Ziare.com