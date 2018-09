Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informationale (MCSI) a organizat pe 4 septembrie o conferinta de presa pentru a prezenta noile avantaje pe care le ofera contribuabililor si administratiilor locale platforma online Ghiseul.ro.Dupa o scurta prezentare a noilor facilitati, Liviu Stoica, directorul Agentiei Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei, a incercat sa faca o demonstratie. Scopul era sa le arate celor prezenti cum plata unei datorii pe Ghiseul.ro se poate face, usor, din numai 3 clickuri.De doua ori directorului Liviu Stoica a incercat sa demonstreze eficienta pratformei Ghiseul.ro si de fiecare data a esuat. In cele din urma, vazand ca aplicatia s-a blocat, a Stoica a declarat:"Bine macar ca n-a fost ecran albastru. De sapte ani functioneaza fara niciun fel de problema, cred ca n-o sa avem probleme acum. Am facut conexiunea la Internet de pe un telefon pentru a fi mai siguri si uite ca...", a declarat Stoica.Prezent la conferinta, ministrul Comunicatiilor, Petru Bogdan Cojocaru, a intervenit si i-a cerut lui Liviu Stoica sa renunte la demonstratie si sa continue sa citeasca o serie de informatii de pe ecran. ...citeste mai departe despre " Demonstratie esuata pentru Ghiseul.ro: Voiau sa arate ce usor platim darile online, dar aplicatia s-a blocat " pe Ziare.com